Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak poznali się w pierwszym w Polsce programie randkowym dla gejów „Prince Charming” . Choć dzieli ich 10 lat różnicy, to od lat tworzą zgrany duet i chętnie dzielą się wspólnymi chwilami na swoich profilach. mediach społecznościowych. W 2024 roku ogłosili, że podczas pobytu we Włoszech zaręczyli się. Teraz, w rozmowie z Kozaczkiem, zdradzili, że planują ceremonię ślubną!

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak planują ślub! Wybrali już kraj

Jacek i Oliwer przygotowują wszelkie formalności, by już wkrótce zawrzeć związek partnerski. Co ciekawe, wybrali już kraj, w którym odbędzie się całe wydarzenie:

Jeśli chodzi o naszą ceremonię, no to mamy miejsce, czyli Włochy. Chce, żeby była to intymna ceremonia dla naszych bliskich – mówił Kubiak

Jelonek dodał natomiast, że od początku myśleli o Włoszech lub Hiszpanii, bo są to dla nich sentymentalne miejsca. Ostatecznie wybór padł na Włochy, ponieważ w ostatnim czasie byli tam na weselu swoich przyjaciół i bardzo im się spodobało.

Chciałem tylko zaznaczyć, że we Włoszech możemy zawrzeć związek partnerki, nie jest to małżeński, więc automatycznie wracając tutaj znowu on dalej nic nie znaczy – podsumował Jacek Jelonek.

Ślub „Jelonków” już w przyszłym roku? 200 tysięcy złotych i grono najbliższych

W rozmowie z Kozaczkiem para zdradziła też, że cała ceremonia odbędzie się najprawdopodobniej już w przyszłym roku, jednak chcą to wszystko zrobić na spokojnie i bez presji. Na pytanie o kwotę zorganizowania takiego wydarzenia padła konkretna odpowiedź:

Mniej więcej w 200 tysiącach powinniśmy się zamknąć, ale też tak naprawdę nie chcemy wydawać, nie wiadomo jakich pieniędzy na naszą ceremonię. Ludzie teraz rezygnują ze ślubów za nie wiadomo jakie pieniądze i my też jesteśmy tej myśli, że wolelibyśmy to wydać na wkład własny na jakieś mieszkanie – mówili.

Co ciekawe, obaj zgodnie stwierdzili, że ich pierwszy taniec pomoże im przygotować ich przyjaciel, a znany tancerz – Michał Danilczuk. Para planuje też zaprosić go na swoją ceremonię.