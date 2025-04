Wybór płytek tarasowych może wydawać się prostą decyzją. Ot, znaleźć coś ładnego, odpornego na deszcz i po sprawie. Ale jeśli chcesz, żeby Twój taras był naprawdę wygodny, trwały i piękny przez długie lata, warto podejść do sprawy z większą uwagą. Dlaczego? Bo taras to nie tylko ozdoba domu – to jego zewnętrzne serce. Miejsce, w którym latem jemy śniadanie, zimą podziwiamy śnieg z kubkiem herbaty, a przez cały rok marzymy o chwili oddechu.

Ten przewodnik pomoże Ci znaleźć płytki, które przetrwają każdą pogodę, nie będą się ścierać, nie poślizgniesz się na nich po deszczu, a do tego będą zachwycać stylem. Zaczynamy!

Płytka tarasowa 2 cm – grubość, która robi różnicę

Nie daj się zwieść wyglądowi. Płytka może być piękna, ale jeśli jest zbyt cienka, szybko się przekonasz, że uroda to nie wszystko. Na zewnątrz, gdzie podłoże pracuje, a zimą lód wciska się we wszystkie szczeliny, płytki o standardowej grubości (np. 8-10 mm) po prostu się nie sprawdzają.

Właśnie dlatego tak dużym zainteresowaniem cieszą się płytki tarasowe 2 cm. Ich grubość to nie tylko chwyt marketingowy – to konkretna zaleta. Dzięki niej płytka:

nie pęka pod ciężarem mebli, donic czy nawet samochodu (tak, niektórzy kładą je też na podjazdach),

lepiej rozkłada nacisk, więc jest stabilniejsza,

wytrzymuje mrozy i upały bez uszczerbku.

Krótko mówiąc: jeśli chcesz mieć spokój przez lata, szukaj „dwucentymetrowych”.

Dlaczego gres to złoto w świecie płytek?

Jeśli miałby istnieć jeden materiał, który „robi robotę” w każdych warunkach – to byłby właśnie gres. Nic dziwnego, że to właśnie on króluje na tarasach, balkonach, schodach zewnętrznych, a nawet w przestrzeni publicznej.

Gres nie chłonie wody, a to oznacza: żadnego puchnięcia po zimie, żadnych mikropęknięć, które z czasem stają się wielkimi problemami. Ale to dopiero początek jego zalet. Gres:

jest odporny na chemię (więc nie zaszkodzi mu nawet przypadkowo rozlany środek do czyszczenia grilla),

(więc nie zaszkodzi mu nawet przypadkowo rozlany środek do czyszczenia grilla), nie boi się mrozu, ognia ani promieni UV ,

, nie łapie pleśni i mchu – czyli wygląda świetnie nawet tam, gdzie jest wilgotno i cienisto.

Dobrze dobrany gres tarasowy przetrwa więcej niż niejedna elewacja. A jeśli jeszcze wybierzesz płytki z klasą ścieralności PEI III lub wyższą, możesz być spokojny o ich żywotność nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Płytki, na których można tańczyć – nawet po deszczu

Wyobraź sobie: piękne, ciepłe popołudnie, taras po lekkim deszczu jeszcze mokry, ale Ty i tak wychodzisz boso napić się kawy. Albo dzieci biegające wokół basenu. Albo impreza, na której ktoś przypadkiem rozlewa drinka. W takich sytuacjach antypoślizgowość to nie luksus, tylko konieczność.

Na szczęście płytki tarasowe mają oznaczenia, które ułatwiają wybór. Szukaj symboli R9–R13:

poniżej R9 – nie nadają się na taras,

R10–R11 – dobra przyczepność na codzień,

R12 i wyżej – świetny wybór do miejsc mokrych, jak tarasy przy basenie.

Im wyższa liczba, tym większe bezpieczeństwo. A to oznacza mniej stresu i więcej przyjemności.

Styl, który robi klimat

Taras to nie przedłużenie podjazdu. To Twoja strefa relaksu, miejsce spotkań, czytania książek, popołudniowej sjesty. Styl płytek ma więc ogromne znaczenie – nie tylko praktyczne, ale i emocjonalne.

Dziś nie musisz wybierać między funkcjonalnością a estetyką. Gres może wyglądać jak drewno, jak beton, jak kamień, a nawet jak marmur. Możesz wybrać płytki:

ciepłe i przytulne, idealne do ogrodu w stylu boho,

surowe, industrialne – do nowoczesnych, minimalistycznych przestrzeni,

jasne i eleganckie – świetne na małe tarasy, które potrzebują optycznego powiększenia.

Niech płytki będą tłem, które podkreśli Twój styl życia.

Renomowani producenci, którym możesz zaufać

To, co różni zwykłe płytki od naprawdę dobrych, to nie tylko grubość czy design. To jakość, którą widać i czuć. Dlatego warto wybierać sprawdzonych, włoskich i hiszpańskich producentów, którzy:

trzymają się wysokich norm technologicznych,

tworzą wyjątkowe kolekcje – często inspirowane najnowszymi trendami wnętrzarskimi,

oferują płytki, które naprawdę pasują do europejskich warunków pogodowych.

To nie „masówka” z pierwszej lepszej fabryki. To materiały, które mają służyć latami i wyglądać dobrze nie tylko na zdjęciach, ale i w codziennym użytkowaniu.

Stwórz swój taras marzeń!

Masz już wszystkie najważniejsze informacje. Wiesz, dlaczego warto wybrać płytki gresowe o grubości 2 cm, jak odczytywać ich parametry, na co zwrócić uwagę przy antypoślizgowości i jak dobrać styl do swojego ogrodu. Teraz czas na decyzję – i działanie.

Wejdź na stronę MERA i zobacz kolekcje, które przygotowaliśmy specjalnie z myślą o strefach relaksu. Poeksperymentuj z kolorami, fakturami i wzorami. Wyobraź sobie, jak siadasz z kawą na nowym tarasie – takim, który nie tylko dobrze wygląda, ale też po prostu działa.

Nie wybieraj płytek „na teraz”. Wybierz taras, który będzie zachwycać przez lata!

Materiał partnera