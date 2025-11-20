Jarmołowicz przerwała milczenie po rozstaniu z Królikowskim: „Upadłam na samo dno”

Joanna Jarmołowicz była w związku z Janem Królikowskim przez prawie dekadę. W zeszłym roku głośno było o ich rozstaniu. Teraz aktorka zdradziła kilka tajemnic z jej życia.

Joanna Jarmołowicz rozstała się z Janem Królikowskim

To było jedno z najgłośniejszych wydarzeń zeszłego roku – w październiku media obiegła informacja o końcu trwającego siedem lat związku Joanny Jarmołowicz i Jana Królikowskiego. Sprawa była bardzo skomplikowana, ponieważ para w 2019 przywitała na świecie swojego synka – Józefa.

Nie mam potrzeby pokazywania synowi, że skoro my z tatusiem nie jesteśmy razem, jak my się lubimy. Po co robić mu takie fiu-bździu w głowie? Nie będę oszukiwać rzeczywistości i kłamać dziecku w oczy. Bez sensu – opowiadała będąc gościem w podcaście autorstwa Anny-Marii Siekluckiej na antenie RMF FM.

Jak Joanna przyznaje w wywiadach – jej życie w czasie tego związku była nieustannie na świeczniku, co przysporzyło jej wiele problemów.

To później odbiło się na moim zdrowiu psychicznym. Nie potrafiłam połączyć już żadnych kropek, bo byłam tak zmęczona przez te media. Byłam po prostu non stop opisywana jako była dziewczyna Antka Królikowskiego, teraźniejsza dziewczyna jego brata, która jeszcze ma z nim dziecko. Jest to potworne. Naprawdę potworne, bo ludzie nie wiedzą, co się wydarzyło, gdzie się wydarzyło i jak to się wydarzyło. I ile mnie to kosztowało – mówiła.

