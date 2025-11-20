Wstrząsające słowa Babiarza o śmierci żony. Serce pęka na kawałki

Przemysław Babiarz to prawdziwa ikona dziennikarstwa sportowego i legenda Telewizji Polskiej. Od dłuższego czasu było wiadomo o chorobie, z którą mierzyła się jego ukochana żona. To powiedział o jej śmierci.

Nie żyje żona Przemysława Babiarza

Marzena Babiarz była drugą żoną Przemysława – jego pierwsze małżeństwo zakończyło się rozwodem kościelnym. Para poznała się na początku lat 90. Poznali się na targach żywności i wzięli ślub po roku znajomości.

Jej stoisko znajdowało się niedaleko mojego. I tak to się zaczęło – mówił po latach w rozmowie z „Vivą!”.

Razem wychowali córkę – Luisę, która urodziła się w 1992 roku. O śmierci kobiety poinformował Przemyski Serwis Informacyjny.