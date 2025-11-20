Wstrząsające słowa Babiarza o śmierci żony. Serce pęka na kawałki
Przemysław Babiarz to prawdziwa ikona dziennikarstwa sportowego i legenda Telewizji Polskiej. Od dłuższego czasu było wiadomo o chorobie, z którą mierzyła się jego ukochana żona. To powiedział o jej śmierci.
Nie żyje żona Przemysława Babiarza
Marzena Babiarz była drugą żoną Przemysława – jego pierwsze małżeństwo zakończyło się rozwodem kościelnym. Para poznała się na początku lat 90. Poznali się na targach żywności i wzięli ślub po roku znajomości.
Jej stoisko znajdowało się niedaleko mojego. I tak to się zaczęło – mówił po latach w rozmowie z „Vivą!”.
Razem wychowali córkę – Luisę, która urodziła się w 1992 roku. O śmierci kobiety poinformował Przemyski Serwis Informacyjny.
Panu Przemysławowi Babiarzowi wybitnemu dziennikarzowi i Honorowemu Obywatelowi Miasta Przemyśla wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w niezwykle trudnych chwilach po stracie Żony składają Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Marcin Kowalski – czytamy w poście.
Żona Przemysława Babiarza ciężko zachorowała
Ich relacja była wyjątkowa, co wielokrotnie podkreślał w wywiadach.
Małżonkowie mogą mieć różne charaktery, typy osobowości, zainteresowania, temperamenty, ale to można pogodzić, jeśli jest wspólna płaszczyzna wartości. Ja i moja żona nie tylko bardzo się kochamy, ale mamy także ten sam system wartości” — wyznał w rozmowie z magazynem „Ludzie i wiara”
Była dla niego ogromnym wsparciem, zwłaszcza gdy ten zachorował i trafił do szpitala. Potem to jego żona zachorowała.
Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu – mówił dziennikarz, gdy wybrał się na VIII Męskie Oblężenie Jasnej Góry
To powiedział Przemysław Babiarz o śmierci swojej żony
Dziennikarz nigdy nie krył swojej głębokiej wiary. Chętnie pojawiał się w programach i magazynach katolickich. Tak Przemysław Babiarz mówił o śmierci swojej żony w rozmowie dla magazynu „Ludzie i wiara”:
To kobieta na całe życie. Gdyby jej kiedyś zabrakło, nie szukałbym żadnej innej. Wierzę zresztą, że i po tamtej stronie będzie nam dane być nadal razem.
Dziennikarz wierzy więc w życie wieczne – oznacza to, że on i jego ukochana spotkają się jeszcze kiedyś, w lepszym miejscu.
Ktoś może mi zarzucić, że mam drugą żonę i żyję z nią w związku niesakramentalnym. Odpowiadam na to, że popełniłem w życiu pewien błąd. Nie nazywam go moim prawem ani wolnością, a właśnie błędem. Jego konsekwencję zresztą wciąż ponoszę — nie mogę przyjmować sakramentów. Z drugiej strony absolutnie nie nawołuję do tego, by Kościół akceptował rozwody, nie narzekam też, że Kościół podchodzi zbyt rygorystycznie do procedury stwierdzania nieważności małżeństw. Stoję na stanowisku nierozerwalności małżeństwa” — mówił kiedyś w wywiadzie dla portalu „Opoka”
