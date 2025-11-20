19 listopada odbył się finał programu TVN-u „Top Model”. Ostatecznie 14. edycję telewizyjnego show wygrał Michał Kot. Niektórzy widzowie byli zachwyceni tym werdyktem. Stwierdzili, że model zasłużenie wygrał i będzie miał teraz swoje pięć minut. Inni ostro skrytykowali zwycięzcę i jasno dali doz rozumienia, że powinien wygrać Mateusz Król. W sieci rozpętała się prawdziwa burza.

„Top Model” przepustką do sukcesu. Show wygrał Michał Kot

„Top Model” to popularny polski program typu reality show, emitowany na antenie TVN od 2010 roku, oparty na amerykańskim formacie America’s Next Top Model. Jego głównym celem jest wyłonienie nowego, obiecującego talentu w świecie modelingu. Uczestnicy i uczestniczki, pod okiem doświadczonego jury (m.in. Joanna Krupa, Marcin Tyszka, Dawid Woliński, Katarzyna Sokołowska), przechodzą intensywne szkolenie, mierząc się z cotygodniowymi, często ekstremalnymi wyzwaniami, takimi jak sesje zdjęciowe, pokazy mody i metamorfozy.

Program łączy w sobie widowiskową rywalizację z emocjonalną podróżą uczestników, którzy walczą o główną nagrodę – kontrakt z agencją modelingową, sesję okładkową oraz nagrodę pieniężną, stanowiącą przepustkę do wielkiego świata mody.

Finał 14. edycji „Top Model”.

Wielki finał 14. edycji programu „Top Model” odbył się 19 listopada 2025 roku, wieńcząc sezon pełen kontrowersji i zaskakujących zwrotów akcji. O tytuł Top Model, kontrakt z agencją modelingową, okładkę magazynu „Glamour” oraz nagrodę główną w wysokości 200 tysięcy złotych walczyła finałowa czwórka: Emilia Weltrowska, Eva Pietruk, Mateusz Król i Michał Kot.

Decyzja o tym, kto zostanie zwycięzcą, tradycyjnie spoczywała w rękach widzów, którzy głosowali na swoich faworytów. Show na żywo uświetniły muzyczne występy, m.in. Zalii, zespołu Modelki oraz Mery Spolsky, a sam finał stanowił spektakularne widowisko modowe.

Sezon ten wywołał szczególnie dużo emocji, zwłaszcza po półfinałowej eliminacji, a widzowie i bukmacherzy mieli swoich wyraźnych faworytów, co dodatkowo podgrzewa atmosferę przed ostatecznym ogłoszeniem wyników.

Internauci załamani po przegranej Mateusza Króla. Stwierdzili, że to on powinien wygrać!

Użytkownicy mediów społecznościowych nie kryli rozgoryczenia z powodu wygranej Michała Kota. Wiele osób było zdania, że zdecydowanie lepiej w świecie wielkiego modelingu sprawdziłby się Mateusz Król. Zdaniem widzów to właśnie on, a nie Michał Kot powinien wygrać show: