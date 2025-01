Julia Żugaj i Wojtek Kucina podbili serca widzów w ostatniej edycji Tańca z Gwiazdami. Ich zgranie na parkiecie wywołało mnóstwo spekulacji o ich relacji – fani podejrzewali, że może łączyć ich coś więcej. Teraz Julia postanowiła zdradzić, jaki naprawdę jest Wojtek Kucina i co może czekać jego nową partnerkę w kolejnej edycji show!

Influencerka wspomina współpracę z Wojtkiem i decyduje się na szczere wyznanie!

W rozmowie z RMF FM Julia Żugaj podzieliła się swoimi doświadczeniami z treningów z Wojtkiem. Wyznała, że choć ich relacja wyszła poza salę taneczną, to w programie Kucina był bardzo wymagający i nie należał do łatwych trenerów:

,Wojtek często powtarza kroki i dąży do perfekcji. Wymaga cierpliwości i determinacji, ale efekty są tego warte – zdradziła Julia.

Podkreśliła, że jej nowa następczyni, Ola Filipek, powinna być przygotowana na ciężką pracę, bo tancerz nie odpuszcza i zawsze chce, żeby jego partnerka osiągnęła jak najlepszy poziom.

Od miesięcy internauci spekulują, czy między Julią a Wojtkiem narodziło się coś więcej niż tylko przyjaźń. Fani zwracali uwagę na ich chemię na parkiecie, czułe gesty i wspólne wyjazdy.

Kucina postanowił uciąć plotki i jednoznacznie zaprzeczył, że był z Julią w związku:

Jest to taka czysto przyjacielska relacja. Teraz ten kontakt mamy mniejszy, bo Julka miała trasę koncertową, ale jak jest na wyjazdach, to zawsze ze sobą piszemy, coś tam pogadamy, więc jest dalej czysto przyjacielska – wyznał tancerz.

Czy to wystarczy, by rozwiać wszystkie wątpliwości?Fani nie przestają się zastanawiać, co naprawdę łączy Julię i Wojtka, zwłaszcza po tym, gdy wyszło na jaw, że zdecydowali się na wspólny tatuaż.

Co ciekawe, influencerka niedawno zakończyła wieloletni związek, co tylko podsyciło plotki o jej nowej relacji. Jednak oboje konsekwentnie podkreślają, że łączy ich tylko przyjaźń. Choć Julia Żugaj i Wojtek Kucina zapewniają, że są jedynie kolegami, fani wciąż nie dają się przekonać. Czy to tylko kumpelska relacja, czy może coś więcej?