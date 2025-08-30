US Open to jedno z najważniejszych tenisowych wydarzeń roku, które przyciąga kibiców z całego świata. Niestety, tegoroczny turniej zapisał się nie tylko sportowymi emocjami, ale także głośnym incydentem z udziałem polskich fanów.

Podczas ćwierćfinału Kamil Majchrzak odniósł największy sukces w swojej dotychczasowej karierze, pokonując po pięciosetowym boju Rosjanina Karena Chaczanowa. Po meczu Polak spotkał się z kibicami, rozdając autografy i pamiątki. W pewnym momencie przekazał swoją czapkę jednemu z chłopców obecnych na trybunach. Radość dziecka trwała jednak krótko, stojący obok mężczyzna wyrwał mu nakrycie głowy i schował za siebie.

Sytuację zarejestrowały kamery, a nagranie szybko rozeszło się po internecie, wywołując oburzenie w mediach na całym świecie. Na forach i w mediach społecznościowych zaroiło się od krytycznych komentarzy. „Wstyd, żeby zabierać dziecku pamiątkę od sportowca”. Sprawa szybko obrosła w dodatkowe kontrowersje, a internetowi detektywi szybko dowiedzieli się, że czapkę odebrał chłopcu biznesman z Polski: „Lepkie ręce, nie polecam współpracy z tym panem” – pisali internauci na portalu GoWork.pl.

W sieci pojawiły się wpisy sugerujące, że mężczyzna tłumaczy swoje zachowanie chęcią przekazania czapki dzieciom z domu dziecka. Pojawił się też rzekomy głos jego prawnika, który miał bronić czynu twierdząc, że „nakrycie głowy było bezpańskie”. Oba wpisy okazały się fałszywe. Prawnik, którego nazwisko pojawiło się w treściach, wydał oficjalne oświadczenie na LinkedIn, w którym zaprzeczył, by miał jakikolwiek związek ze sprawą i zapowiedział kroki prawne. W komentarzach pod oświadczeniem pojawiło się wiele słów kolegów z branży, którzy twierdzą, że włączony w skandal prawnik nie zajmuje się nawet tego typu sprawami.

W związku z pojawiającymi się publicznie, sygnowanymi moim nazwiskiem, wypowiedziami o incydencie z czapką na US Open, informuje: NIE mam konta na GoWork, a publikowane tam pod moim nazwiskiem opinie NIE są moimi opiniami. Podjąłem kroki prawne w celu zablokowania tych treści – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez prawnika.

Do nagrania dotarł także Kamil Majchrzak. Polski tenisista przyznał w mediach społecznościowych, że nie zauważył, iż pamiątka nie trafiła ostatecznie do chłopca. „Dzięki Asics mam wystarczająco czapek, więc jestem przygotowany. Czy ktoś pomoże mi odnaleźć tego młodego kibica?” – napisał na InstaStories. Dzięki zaangażowaniu fanów sportowcowi udało się dotrzeć do poszkodowanego dziecka.

Jestem pod wrażeniem siły internetu. Mamy to! Już wszystko dobrze – ogłosił Kamil Majchrzak.

Fani tenisisty z całego świata stale komentują jego zdjęcia, gratulując mu nie tylko wygranej, ale i zachowania po meczu, które pozwoliło, by czapka finalnie trafiła do chłopca.