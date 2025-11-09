Ależ to był występ! Tomasz Karolak w drugiej prezentacji podczas półfinału „Tańca z gwiazdami” zaprezentował układ do piosenki z legendarnego filmu „Noce i dnie”. Po występie… rzucił się do gardła Tomaszowi Wygodzie. Było krwawo!

„Taniec z Gwiazdami 17”: półfinał pełen emocji i niezwykłych premier tanecznych

Emocje w 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” rosną z odcinka na odcinek. Po ćwierćfinale na parkiecie pozostało tylko pięć duetów, które staną do walki o dwa miejsca w ścisłym finale. W tej piątce znalazły się największe osobowości tegorocznej edycji:

Maurycy Popiel i Sara Janicka ,

, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko ,

, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska ,

, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar ,

, Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

Każda para w półfinale ma do przygotowania dwa występy: pierwszy wybrany przez produkcję programu oraz drugi – w pełni autorski. To właśnie te autorskie choreografie pozwalają uczestnikom pokazać prawdziwe oblicze artystyczne. Dozwolone są wszystkie style, z wyjątkiem tańca współczesnego, co tylko podsyca rywalizację i wymusza kreatywność.

O tym, kto awansuje do finału, zdecyduje połączenie punktów jury i głosów publiczności, a trzy duety z najwyższymi notami zatańczą w wielkim finale, walcząc o upragnioną Kryształową Kulę.

Tomasz Karolak prezentuje „walc wampiryczny” w półfinale „Tańca z gwiazdami 17”

Jako drugi na parkiecie wystąpił Tomasz Karolak, który w drugim tańcu zaprezentował coś, czego jeszcze nigdy wcześniej nie było w programie – autorski „walc wampiryczny”. Do muzyki z kultowego filmu „Noc i dni” aktor wraz z partnerką Izabelą Skierską stworzył spektakularny, pełen dramatyzmu pokaz.

– Jego popisy przejdą do historii – podkreśliła Iwona Pavlović, nie kryjąc zachwytu nad pomysłowością i odwagą aktora.

Choreografia była nie tylko technicznie wymagająca, ale również scenicznie odważna. Karolak wprowadził do walca elementy teatralne i humorystyczne, tworząc niepowtarzalną atmosferę grozy i romantyzmu jednocześnie.

Tomasz Karolak rzucił się do gardła Tomaszowi Wygodzie

Kulminacyjnym punktem występu była ostatnia scena, w której Karolak rzucił się niespodziewanie na jurora show, Tomasza Wygodę, udając, że wgryza się w jego gardło niczym wampir. Wygodnia nie krył zaskoczenia, wysyłając tym samym komunikat, że ten element występu nie był zaplanowany. Przez moment w studiu zapanowała absolutna cisza, a widownia wstrzymała oddech, nie wiedząc, czego się spodziewać.

Chwilę później sala eksplodowała gromkimi brawami, a jurorzy nie kryli zachwytu. Aktor po raz kolejny udowodnił, że potrafi łączyć humor, teatralność i taniec w jedną, spójną opowieść.