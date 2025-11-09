Horror w „TzG”! Karolak rzucił się do gardła Wygodzie!
Ależ to był występ! Tomasz Karolak w drugiej prezentacji podczas półfinału „Tańca z gwiazdami” zaprezentował układ do piosenki z legendarnego filmu „Noce i dnie”. Po występie… rzucił się do gardła Tomaszowi Wygodzie. Było krwawo!
„Taniec z Gwiazdami 17”: półfinał pełen emocji i niezwykłych premier tanecznych
Emocje w 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” rosną z odcinka na odcinek. Po ćwierćfinale na parkiecie pozostało tylko pięć duetów, które staną do walki o dwa miejsca w ścisłym finale. W tej piątce znalazły się największe osobowości tegorocznej edycji:
- Maurycy Popiel i Sara Janicka,
- Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,
- Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska,
- Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,
- Tomasz Karolak i Izabela Skierska.
Każda para w półfinale ma do przygotowania dwa występy: pierwszy wybrany przez produkcję programu oraz drugi – w pełni autorski. To właśnie te autorskie choreografie pozwalają uczestnikom pokazać prawdziwe oblicze artystyczne. Dozwolone są wszystkie style, z wyjątkiem tańca współczesnego, co tylko podsyca rywalizację i wymusza kreatywność.
O tym, kto awansuje do finału, zdecyduje połączenie punktów jury i głosów publiczności, a trzy duety z najwyższymi notami zatańczą w wielkim finale, walcząc o upragnioną Kryształową Kulę.
Tomasz Karolak prezentuje „walc wampiryczny” w półfinale „Tańca z gwiazdami 17”
Jako drugi na parkiecie wystąpił Tomasz Karolak, który w drugim tańcu zaprezentował coś, czego jeszcze nigdy wcześniej nie było w programie – autorski „walc wampiryczny”. Do muzyki z kultowego filmu „Noc i dni” aktor wraz z partnerką Izabelą Skierską stworzył spektakularny, pełen dramatyzmu pokaz.
– Jego popisy przejdą do historii – podkreśliła Iwona Pavlović, nie kryjąc zachwytu nad pomysłowością i odwagą aktora.
Choreografia była nie tylko technicznie wymagająca, ale również scenicznie odważna. Karolak wprowadził do walca elementy teatralne i humorystyczne, tworząc niepowtarzalną atmosferę grozy i romantyzmu jednocześnie.
Tomasz Karolak rzucił się do gardła Tomaszowi Wygodzie
Kulminacyjnym punktem występu była ostatnia scena, w której Karolak rzucił się niespodziewanie na jurora show, Tomasza Wygodę, udając, że wgryza się w jego gardło niczym wampir. Wygodnia nie krył zaskoczenia, wysyłając tym samym komunikat, że ten element występu nie był zaplanowany. Przez moment w studiu zapanowała absolutna cisza, a widownia wstrzymała oddech, nie wiedząc, czego się spodziewać.
Chwilę później sala eksplodowała gromkimi brawami, a jurorzy nie kryli zachwytu. Aktor po raz kolejny udowodnił, że potrafi łączyć humor, teatralność i taniec w jedną, spójną opowieść.
To było coś zupełnie innego, świeżego i nieprzewidywalnego. Karolak przesuwa granice tego, co można pokazać na parkiecie – komentowali eksperci w mediach społecznościowych.
„Walc wampiryczny” Tomasza Karolaka w półfinale „Tańca z gwiazdami”
Scena z „wgryzaniem się w gardło” stała się jednym z najbardziej komentowanych momentów półfinału. Fani – tak samo jak Pavlović – podkreślają, że Karolak nie tylko bawi, ale też tworzy chwile, które zostają w pamięci na długo. Opłaciło się, bo Wygoda nagrodził Karolaka aż 10 punktami, czyli najwyższą notą.
Wielu widzów zauważa, że „walc wampiryczny” wyróżnia się na tle tradycyjnych choreografii – łączy klasyczne figury taneczne z teatralnym szaleństwem i nieoczywistym humorem, co sprawia, że pokaz jest zarówno widowiskowy, jak i nieprzewidywalny.
Półfinał 17. edycji – emocje, innowacje i taneczna odwaga
Półfinał programu pokazał, że uczestnicy nie boją się ryzyka – zarówno w warstwie tanecznej, jak i scenicznej. Tomasz Karolak udowodnił, że nawet najbardziej nietypowe pomysły mogą zachwycić jurorów i widzów, jeśli są wykonane z pasją i pewnością siebie.
Teraz wszystko zmierza ku finałowi – emocje, napięcie i oczekiwanie rosną z minuty na minutę. Które duety zatańczą o Kryształową Kulę? Jedno jest pewne: półfinał pozostawił widzów w ekscytacji i z niecierpliwością czekają na kolejny odcinek.