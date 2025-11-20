Nawigacja

Kasia Glinka przefarbowała się na blond. Nie poznaliśmy jej na nowym zdjęciu

Kasia Glinka przefarbowała się na blond. Nie poznaliśmy jej na nowym zdjęciu Kasia Glinka przefarbowała się na blond. Nie poznaliśmy jej na nowym zdjęciu
Autor Marysia Nazarkiewicz

Katarzyna Glinka zaskoczyła fanów metamorfozą, której… wcale nie planowała. Aktorka, znana z ciemnych włosów i naturalnego stylu, nagle zaprezentowała się jako blondynka. Wszystko zaczęło się od niewinnej zabawy, która jak sama przyznaje, szybko wymknęła się spod kontroli.

Zobacz: Katarzyna Glinka w przejmującej rozmowie: „Zadręczałam się. Moja jakość życia była bardzo NISKA”

Kasia Glinka w blond włosach

Katarzyna Glinka od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek i choć fani przyzwyczaili się do jej charakterystycznego, ciemnego koloru włosów, tym razem 48-latka pokazała zupełnie nowe oblicze. Na Instagramie zdradziła, że doszło do tego… przypadkiem. A dokładniej, przez przegrane wyzwanie ze swoim managerem.

Aktorka przyznała z rozbawieniem, że „gry z managerem bywają niebezpieczne”, a ta konkretna zakończyła się spektakularną zmianą wizerunku. W efekcie Glinka musiała rozstać się z dotychczasowym kolorem i zostać blondynką.

Zobacz: 47-letnia Katarzyna Glinka strzela pozycjami z jogi i pręży zgrabne ciało. Zachwyciła fanów sylwetką (ZDJĘCIA)

 Glinka pokazała się jako blondynka pierwszy raz od lat

W krótkim nagraniu i zdjęciach pokazała fanom efekt końcowy. Na ujęciach widać wyraźnie, że blond diametralnie odmienił jej wygląd: rysy twarzy wydają się delikatniejsze, a cała stylizacja zyskała nową, świeższą energię.

Internauci natychmiast ruszyli z komentarzami jedni są zachwyceni odświeżoną wersją aktorki, inni twierdzą, że Glinka powinna jak najszybciej wrócić do naturalnego koloru. Sama 48-latka nie zdradziła jeszcze, czy blond zostanie z nią na dłużej, czy to tylko chwilowa przygoda wynikająca z przegranego zakładu.

Taka metamorfoza to coś, czego nikt się po niej nie spodziewał.

Kasia Glinka w blond włosach, fot.: Instagram
Kasia Glinka w blond włosach, fot.: Instagram
Katarzyna Glinka, fot. AKPA.
Katarzyna Glinka, fot. AKPA.
 
katarzyna glinkametamorfozy gwiazd
0 Komentarze
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Najnowsze
Zobacz również
﻿