Katarzyna Glinka zaskoczyła fanów metamorfozą, której… wcale nie planowała. Aktorka, znana z ciemnych włosów i naturalnego stylu, nagle zaprezentowała się jako blondynka. Wszystko zaczęło się od niewinnej zabawy, która jak sama przyznaje, szybko wymknęła się spod kontroli.

Kasia Glinka w blond włosach

Katarzyna Glinka od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek i choć fani przyzwyczaili się do jej charakterystycznego, ciemnego koloru włosów, tym razem 48-latka pokazała zupełnie nowe oblicze. Na Instagramie zdradziła, że doszło do tego… przypadkiem. A dokładniej, przez przegrane wyzwanie ze swoim managerem.

Aktorka przyznała z rozbawieniem, że „gry z managerem bywają niebezpieczne”, a ta konkretna zakończyła się spektakularną zmianą wizerunku. W efekcie Glinka musiała rozstać się z dotychczasowym kolorem i zostać blondynką.

Glinka pokazała się jako blondynka pierwszy raz od lat

W krótkim nagraniu i zdjęciach pokazała fanom efekt końcowy. Na ujęciach widać wyraźnie, że blond diametralnie odmienił jej wygląd: rysy twarzy wydają się delikatniejsze, a cała stylizacja zyskała nową, świeższą energię.

Internauci natychmiast ruszyli z komentarzami jedni są zachwyceni odświeżoną wersją aktorki, inni twierdzą, że Glinka powinna jak najszybciej wrócić do naturalnego koloru. Sama 48-latka nie zdradziła jeszcze, czy blond zostanie z nią na dłużej, czy to tylko chwilowa przygoda wynikająca z przegranego zakładu.

Taka metamorfoza to coś, czego nikt się po niej nie spodziewał.