Katarzyna Glinka dała się poznać publiczności za sprawą gry w serialu „Barwy szczęścia”. Była też uwielbiana przez widzów w filmach: „Och, Karol 2”, czy „Wkręceni”. Prywatnie była żoną Przemysława Gołdona, z którym ma syna — Filipa, który urodził się 2 lutego 2012 roku. Później w latach 2019-2022 była zaręczona z Jarosławem Bienieckim. Owocem ich związku jest syn Leo, który przyszedł na świat 5 maja 2020 roku. Niedawno aktorka wydała książkę: „Mnie też zabrakło sił”, w której opowiedziała o trudnych rozstaniach, kryzysach i śmierci ojca. Katarzyna Glinka w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, które wydarzenia były dla niej najtrudniejsze. Wspomniała o chwilach, gdy było jej naprawdę trudno żyć.

Aktorka w wywiadzie dla Kozaczka szczerze opowiedziała o kryzysie psychicznym, którego doświadczyła. Katarzyna Glinka wprost mówi, że była bliska depresji, ale w porę się otrząsnęła i sięgnęła po pomoc. Przez 10 lat aktorka szukała drogi do poznania siebie, gdy już ją odnalazła, to postanowiła opowiedzieć o niej w najnowszej książce: „Mnie też zabrakło sił”.

Kozaczek.pl: Książkę zaczynasz od momentu, kiedy leżałaś obok łóżeczka swojego syna i twoje ciało zamarło w bezruchu. Byłaś w stanie przypominającym ciężką depresję…

Katarzyna Glinka: Nie miałam depresji, ale przeżyłam poważny kryzys osobisty – to trudny okres, o którym opowiadam w mojej książce. Nie chcę zdradzać zbyt wielu szczegółów – zachęcam do lektury, ale przez lata zmagałam się z bolesnymi doświadczeniami i nie potrafiłam sobie z nimi poradzić. Jednak dziś mogę powiedzieć, że znów czerpię radość z życia – na własnych zasadach. Moja książka obejmuje dziesięć lat – od momentu, gdy wszystko się zaczęło, aż do dziś. To zapis drogi, którą przeszłam, by móc powiedzieć, że jestem szczęśliwa ze sobą.

Zdecydowałam się na szczery coming out, bo chciałam pokazać, że kryzys może dotknąć każdego — niezależnie od tego, kim jest i czym się zajmuje. Ludzie znani często postrzegani są jako osoby, którym życie zawsze sprzyja, ale to mit. Kiedy zaczęłam otwarcie mówić o swoich przeżyciach, spotkałam się z ogromnym odzewem. Wiele osób podzieliło się swoimi historiami, co pokazało mi, jak silna jest potrzeba rozmowy i wsparcia, szczególnie kobiet w trudnych chwilach.

Dlaczego te poszukiwania zajęły Ci aż 10 lat?

To był dla mnie po prostu dobry czas, żeby podsumować coś w życiu. Opisuje czas, od momentu, kiedy dopadł mnie pierwszy kryzys do chwili, kiedy jestem już świadomą osobą, pogodzoną z przeszłością. Uważam też, że bez rozliczenia, i zamknięcia przeszłości w taki szczery, piękny, autentyczny sposób nie da się pójść dalej. Pogodzenia się z tym, co się wydarzyło w życiu każdego człowieka, jest bardzo ważne. Dopóki człowiek tego nie przerobi, to nigdy nie będzie żył szczęśliwie tu i teraz.

Jak wyglądało Twoje życie 10 lat temu?

Moja jakość życia była bardzo niska. Właśnie dlatego, że się zadręczałam. Dlatego, że nie wiedziałam i nie umiałam sobie poradzić z tym wszystkim, co spadło na moje plecy. Zajęło mi kilka lat, zanim tak naprawdę podjęłam się pracy nad sobą, żeby zmienić w głowie schematy, sposoby myślenia, rozliczyć się z przeszłością, pozamykać pewne sprawy i zobaczyć, czego tak na serio od życia chcę. Jak chcę żyć?