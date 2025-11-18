Partner Kasi Sokołowskiej, Artur Kozieja to jeden z bardziej intrygujących polskich biznesmenów. Co o nim wiemy?

Tak zaczynał Artur

Artur Kozieja ma 56 lat, pochodzi z Karpacza i od lat działa na styku wielkich finansów, inwestycji i hotelarstwa. Skończył prestiżowe uczelnie za granicą m.in. Akademię Dyplomatyczną w Pekinie i słynny Wharton School w Filadelfii, gdzie zdobył tytuł MBA z finansów.

Swoją karierę rozpoczynał w Londynie w bankowości inwestycyjnej, gdzie pomagał firmom zdobywać kapitał i inwestorów. Po latach w świecie wielkiego biznesu postanowił wrócić do Polski i zająć się branżą hotelarską, która była obecna w jego życiu od dzieciństwa. Jego rodzice prowadzili hotele, a on sam od zawsze pomagał w rozwijaniu rodzinnych obiektów.

Kozieja – człowiek wielu talentów

Biznesmen płynnie mówi nie tylko po polsku i angielsku, ale również po rosyjsku i… chińsku! Jest właścicielem holdingu Europlan oraz twórcą luksusowego kompleksu Lake Hill Resort & Spa w Sosnówce.

To właśnie tam zawodowo spotkały się jego dwa światy, czyli biznes i sztuka. Kasia została dyrektorką artystyczną hotelu, dbając o każdy najmniejszy detal.

Dzieci partnera Kasi Sokołowskiej

Z poprzedniego związku Artur ma dorosłe córki: bliźniaczki Julię i Wiktorię, urodzone w 2003 roku. Dziewczyny mieszkają w Londynie i uczą się w prestiżowych szkołach. Gdy związał się z Kasią Sokołowską, obawiał się, jak panie się dogadają. Jednak szybko okazało się, że jurorka ”Top Model” znakomicie wpisała się w rodzinę, a z jego córkami ma świetny kontakt.

Dziś nie tylko prowadzi ogromne biznesy, ale też jest zaangażowanym ojcem i partnerem. W 2022 roku razem z Kasią powitali na świecie synka Iva Lwa. Jurorka „Top Model” późno została mamą, bo miała niemal 50 lat. Jak podkreślała w wywiadach, była gotowa na macierzyństwo.