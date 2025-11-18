Nawigacja

Kasia Sokołowska została mamą, jak miała 50 lat. Kim jest ojciec jej synka?

Autor Klaudia

Partner Kasi Sokołowskiej, Artur Kozieja to jeden z bardziej intrygujących polskich biznesmenów. Co o nim wiemy?

Tak zaczynał Artur

Artur Kozieja ma 56 lat, pochodzi z Karpacza i od lat działa na styku wielkich finansów, inwestycji i hotelarstwa. Skończył prestiżowe uczelnie za granicą m.in. Akademię Dyplomatyczną w Pekinie i słynny Wharton School w Filadelfii, gdzie zdobył tytuł MBA z finansów.

Swoją karierę rozpoczynał w Londynie w bankowości inwestycyjnej, gdzie pomagał firmom zdobywać kapitał i inwestorów. Po latach w świecie wielkiego biznesu postanowił wrócić do Polski i zająć się branżą hotelarską, która była obecna w jego życiu od dzieciństwa. Jego rodzice prowadzili hotele, a on sam od zawsze pomagał w rozwijaniu rodzinnych obiektów.

ZOBACZ TAKŻE: Katarzyna Sokołowska świętuje 3. urodziny synka! Pokazała urocze kadry Ivo (FOTO)

Kozieja – człowiek wielu talentów

Biznesmen płynnie mówi nie tylko po polsku i angielsku, ale również po rosyjsku i… chińsku! Jest właścicielem holdingu Europlan oraz twórcą luksusowego kompleksu Lake Hill Resort & Spa w Sosnówce.

To właśnie tam zawodowo spotkały się jego dwa światy, czyli biznes i sztuka. Kasia została dyrektorką artystyczną hotelu, dbając o każdy najmniejszy detal.

ZOBACZ TAKŻE: Kasia Sokołowska rozprawia się nad swoim późnym macierzyństwem: „Zawsze dużo pracowałam”

Dzieci partnera Kasi Sokołowskiej

Z poprzedniego związku Artur ma dorosłe córki: bliźniaczki Julię i Wiktorię, urodzone w 2003 roku. Dziewczyny mieszkają w Londynie i uczą się w prestiżowych szkołach. Gdy związał się z Kasią Sokołowską, obawiał się, jak panie się dogadają. Jednak szybko okazało się, że jurorka ”Top Model” znakomicie wpisała się w rodzinę, a z jego córkami ma świetny kontakt.

Dziś nie tylko prowadzi ogromne biznesy, ale też jest zaangażowanym ojcem i partnerem. W 2022 roku razem z Kasią powitali na świecie synka Iva Lwa. Jurorka „Top Model” późno została mamą, bo miała niemal 50 lat. Jak podkreślała w wywiadach, była gotowa na macierzyństwo.

ZOBACZ TAKŻE: Kasia Sołowska już PO ŚLUBIE! Jej kreacja zachwyciła wszystkich

Katarzyna Sokołowska, Artur Kozieja, fot. KAPIF
Katarzyna Sokołowska, Artur Kozieja, fot. KAPIF
Katarzyna Sokołowska, Artur Kozieja, fot. KAPIF
Katarzyna Sokołowska, Artur Kozieja, fot. KAPIF
Kasia Sokołowska urodziła, jak miała 50 lat. Kim jest ojciec jej synka?
Iwo Lew, syn Kasi Sokołowskiej / Fot. Instagram
Kasia Sokołowska urodziła, jak miała 50 lat. Kim jest ojciec jej synka?
Iwo Lew, syn Kasi Sokołowskiej / Fot. Instagram
 
kasia sokołowska
0 Komentarze
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Najnowsze
Zobacz również
﻿