Katarzyna Sokołowska jest jedną z najpopularniejszych reżyserek pokazów mody w Polsce. Popularność zyskała za sprawą jurorowania w programie „Top Model. Zostań modelką” stacji TVN. Brała także udział w reklamach sklepu jubilerskiego — Apart. Prywatnie od 2017 roku jest związana z przedsiębiorcą — Arturem Kozieją, z którym wzięła ślub w grudniu 2024 roku. Wspólnie wychowują długo wyczekiwanego syna — Iwa Lwa, który przyszedł na świat w 2022 roku. Ostatnio Sokołowska wzięła udział w podkaście „Elle” i opowiedziała o trudach z zajściem w ciążę z dzieckiem. Była bardzo szczera…

Jurorka „Top Model” czuła się spełniona zawodowo, ale bardzo ważne było dla niej również spełnienie w życiu prywatnym. Przez długi czas starała się o dziecko, ale konieczne było sięgnięcie po metodę in vitro. To dzięki niej udało się Katarzynie Sokołowskiej zostać szczęśliwą mamą syna — Iwa Lwa. Jednak jej droga do macierzyństwa wcale nie była łatwa…

Pytanie jest oto, gdzie jest granica. Dla każdego jest pewnie w innym miejscu. Najwidoczniej do niej nie doszłam, skoro przetrwałam. Jestem fighterką. Pewnie różnie te historie mogą się skończyć. Jednak szczęśliwie udało mi się zrealizować ten mój ogromny cel. Trwało to parę lat i różne były momenty, ale zdecydowała się na to dwójka dorosłych ludzi. Konsekwentnie to realizowaliśmy, ale miałam z tyłu głowy, że to może się nie udać. Zdecydowanie. Musiałam sobie sama odpowiedzieć na pytanie, dokąd będę próbować — podsumowała Katarzyna Sokołowska.

