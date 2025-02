Katarzyna Bosacka jest polską dziennikarką i znaną ekspertkę kulinarną. Widzowie mogli ją oglądać w programach, takich jak: „Wiem, co jem” i „Wiem, co kupuję”. Ostatnio kobieta skupiła się na prowadzeniu własnego kanału na YouTube o tematyce ekologicznej i zdrowej żywności. Bosacka niedawno skomentowała jedną z najpopularniejszych obecnie czekolad dubajskich. Poleciały iskry!

Katarzyna Bosacka narzeka na dubajską czekoladę. Wylicza niezdrowe składniki

Ekspertka kulinarna jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją 190 tysięcy osób. To tam wrzuciła filmik, na którym zrecenzowała popularny ostatnio przysmak — dubajską czekoladę. Dla fanów słodkości nie miała dobrych wieści. Wyliczyła wszystkie niezdrowe składniki, wspomniała o emulgatorach i potężnej ilości cukru:

„Świat oszalał na punkcie czekolady dubajskiej. Gdzie nie włączymy, w internecie, wszędzie wszyscy smakują, próbują. […] Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest żadna czekolada dubajska zazwyczaj, tylko po prostu turecka, robiona w Turcji. Po drugie jest piekielnie droga. Znaleźć taką czekoladę 100-gramową tańszą niż 30-40 zł, ze świecą szukać. Popatrzyłam na skład i jest tu czasem nawet kilkadziesiąt różnych składników, w tym emulgatory, bardzo dużo cukru, ten cukier często jest na pierwszym miejscu w składzie. Są też poprawiacze smaku — wylicza dalej i dodaje, że mamy do czynienia z czekoladą mleczną, czyli bardzo słodką. Jej egzemplarz ma 42 g cukru. — Czyli wyobraźmy sobie, że prawie połowa tej tabliczki to jest czysty cukier” — podsumowała Katarzyna Bosacka.

