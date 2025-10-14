times-dark
Kozaczek
Katarzyna Bosacka po raz pierwszy z mężem na ściance. Tomasz to prawdziwy dżentelmen!

Katarzyna Bosacka rozkwitła po rozwodzie!

Katarzyna Bosacka śluby Gwiazd
/ 14.10.2025 /
EmEl
Katarzyna Bosacka, fot. Forum.

1 / 6

Katarzyna Bosacka bryluje z nowym mężem

Katarzyna Bosacka i Tomasz Makulski pojawili się wspólnie na premierze spektaklu „Podróż poślubna plus”. 

Para po raz pierwszy wspólnie zadebiutowała na ściance. Widać było na jednym z ujęć, że Tomasz Makulski to prawdziwy dżentelmen!

Katarzyna Bosacka, fot. Forum.

2 / 6

Katarzyna Bosacka bryluje z nowym mężem

Tomasz Makulski od razu po przyjściu na premierę teatralną zachował się po rycersku. Ściągnął płaszcz swojej ukochanej, żeby poczuła się przy nim zaopiekowana. 

Katarzyna Bosacka, fot. Forum.

3 / 6

Katarzyna Bosacka bryluje z nowym mężem

Katarzyna Bosacka i Tomasz Makulski razem zapozowali na ściance. Na twarzy dziennikarki malował się szczery uśmiech. 

Widać, że Katarzyna Bosacka odżyła po rozwodzie z pierwszym mężem — Marcinem Bosackim. Para doczekała się narodzin czwórki dzieci. Niestety, ale ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu.

Katarzyna Bosacka, fot. Forum.

4 / 6

Katarzyna Bosacka bryluje z nowym mężem

Katarzyna Bosacka wzięła rozwód z Marcinem Bosackim w marcu 2024 roku. Później wyszła za mąż w czerwcu 2025 roku za Tomasza Makulskiego. 

Dziś tworzą piękną parę i rodzinę patchworkową. Jak wspominała w jednym z wywiadów Katarzyna Bosacka, jej nowy wybranek serca także ma dzieci z poprzedniego małżeństwa.

Katarzyna Bosacka, fot. Forum.

5 / 6

Katarzyna Bosacka bryluje z nowym mężem

„Przede mną czas cieszenia się dziećmi. Trójka jest już dorosła, ale w domu mam jeszcze 12-latka. Dzieci zresztą mam teraz więcej, bo stworzyliśmy z Tomaszem rodzinę patchworkową” — mówiła Katarzyna Bosacka w rozmowie z „Wysokimi Obcasami”. 

Katarzyna Bosacka, fot. Forum.

6 / 6

Katarzyna Bosacka bryluje z nowym mężem

Co ciekawe, Katarzyna Bosacka zdecydowała się także na zakup nowej posiadłości wraz z mężem pod Warszawą. To właśnie tam wiją sobie teraz gniazdko. 

„Kupiliśmy pod Warszawą koło Mszczonowa działkę, na 3300 metrów kwadratowych i tam jest też dom. Będziemy to mocno zmieniać. Powstanie może projekt internetowy albo telewizyjny o tym, jak to gniazdko sobie wijemy, bo tam jest bardzo dużo do zrobienia” — zdradziła w rozmowie ze Światem Gwiazd.

