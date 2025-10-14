Katarzyna Bosacka po raz pierwszy z mężem na ściance. Tomasz to prawdziwy dżentelmen!
Katarzyna Bosacka rozkwitła po rozwodzie!
Katarzyna Bosacka i Tomasz Makulski pojawili się wspólnie na premierze spektaklu „Podróż poślubna plus”.
Para po raz pierwszy wspólnie zadebiutowała na ściance. Widać było na jednym z ujęć, że Tomasz Makulski to prawdziwy dżentelmen!
Tomasz Makulski od razu po przyjściu na premierę teatralną zachował się po rycersku. Ściągnął płaszcz swojej ukochanej, żeby poczuła się przy nim zaopiekowana.
Katarzyna Bosacka i Tomasz Makulski razem zapozowali na ściance. Na twarzy dziennikarki malował się szczery uśmiech.
Widać, że Katarzyna Bosacka odżyła po rozwodzie z pierwszym mężem — Marcinem Bosackim. Para doczekała się narodzin czwórki dzieci. Niestety, ale ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu.
Katarzyna Bosacka wzięła rozwód z Marcinem Bosackim w marcu 2024 roku. Później wyszła za mąż w czerwcu 2025 roku za Tomasza Makulskiego.
Dziś tworzą piękną parę i rodzinę patchworkową. Jak wspominała w jednym z wywiadów Katarzyna Bosacka, jej nowy wybranek serca także ma dzieci z poprzedniego małżeństwa.
„Przede mną czas cieszenia się dziećmi. Trójka jest już dorosła, ale w domu mam jeszcze 12-latka. Dzieci zresztą mam teraz więcej, bo stworzyliśmy z Tomaszem rodzinę patchworkową” — mówiła Katarzyna Bosacka w rozmowie z „Wysokimi Obcasami”.
Co ciekawe, Katarzyna Bosacka zdecydowała się także na zakup nowej posiadłości wraz z mężem pod Warszawą. To właśnie tam wiją sobie teraz gniazdko.
„Kupiliśmy pod Warszawą koło Mszczonowa działkę, na 3300 metrów kwadratowych i tam jest też dom. Będziemy to mocno zmieniać. Powstanie może projekt internetowy albo telewizyjny o tym, jak to gniazdko sobie wijemy, bo tam jest bardzo dużo do zrobienia” — zdradziła w rozmowie ze Światem Gwiazd.