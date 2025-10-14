Katarzyna Bosacka po raz pierwszy z mężem na ściance. Tomasz to prawdziwy dżentelmen!

Katarzyna Bosacka bryluje z nowym mężem

Katarzyna Bosacka wzięła rozwód z Marcinem Bosackim w marcu 2024 roku. Później wyszła za mąż w czerwcu 2025 roku za Tomasza Makulskiego.

Dziś tworzą piękną parę i rodzinę patchworkową. Jak wspominała w jednym z wywiadów Katarzyna Bosacka, jej nowy wybranek serca także ma dzieci z poprzedniego małżeństwa.