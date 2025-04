Katarzyna Bosacka jest propagatorką zdrowego stylu życia. Prowadziła w telewizji programy, takie jak: „Wiem, co jem”, czy „Wiem, co kupuję” na antenie TVN Style, w których edukowała widzów na temat zdrowego odżywiania i świadomych zakupów. Obecnie prowadzi kanał na YouTube pod nazwą „EkoBosacka”, gdzie kontynuuje swoją misję edukacyjną. Dziennikarka w ostatnim czasie przeszła przez bardzo trudne życiowe perturbacje, o których opowiedziała na jednym ze spotkań. Nie gryzła się w język!

Katarzyna Bosacka ostro o składzie pączków Julii Żugaj! „Czas dorosnąć i wziąć odpowiedzialność”

Ekspertka kulinarna pojawiła się niedawno na specjalnej konferencji „Kobiety wiedzą, co robią” zorganizowanej przez „Wysokie Obcasy”, gdzie opowiedziała o kulisach życia po rozstaniu z mężem. Katarzyna Bosacka była żoną polityka — Marcina Bosackiego od 1997 roku. Doczekali się narodzin czwórki dzieci. Niestety, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu i para rozwiodła się w marcu 2024 roku. Podczas niedawnego spotkania z kobietami ekspertka podzieliła się z nimi smutnymi refleksjami:

Życie nas nie oszczędza, ale czasem są to przecież rzeczy, które od nas nie zależą, ale to żeby nie narzekać non stop, na to już wpływ mamy. Im więcej narzekamy, tym gorzej funkcjonujemy, tym bardziej zdrowie nam podupada. Otaczajmy się ludźmi, którzy dają nam siłę, a nie wampirami energetycznymi, którzy ciągną nas w dół — podsumowała Katarzyna Bosacka.