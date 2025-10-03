Keith Urban nie czekał długo z powrotem do pracy. Zaledwie dwa dni po tym, jak świat obiegła wiadomość o rozwodzie z Nicole Kidman, artysta dał koncert w Pensylwanii. Choć wystąpił bez obrączki na palcu, podczas jednego z utworów za jego plecami pojawiły się zdjęcia aktorki i ich córek. Publiczność nie kryła zaskoczenia.

Keith Urban i Nicole Kidman przez lata uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych par Hollywood. Ich decyzja o rozstaniu po 19 latach małżeństwa była szokiem dla fanów. Jak ujawniły media, para od dłuższego czasu żyła w separacji, a napięty grafik zawodowy dodatkowo pogłębiał dystans. We wtorek Kidman złożyła pozew rozwodowy w sądzie w Nashville, podając jako przyczynę „różnice nie do pogodzenia”.

Mimo osobistego kryzysu 57-letni muzyk postanowił nie odwoływać koncertu w Hershey w Pensylwanii. Na scenie pojawił się bez ślubnej obrączki, co natychmiast zauważyli fotoreporterzy. Jeszcze większe poruszenie wywołał jednak moment, gdy podczas wykonywania utworu Heart Like a Hometown na ekranie za sceną pojawiły się zdjęcia Nicole Kidman oraz ich córek.

Publiczność zamarła, a nagrania z koncertu obiegły media społecznościowe. Niektórzy odebrali to jako symboliczne pożegnanie, inni – jako dowód, że mimo rozwodu artysta nadal pielęgnuje pamięć o rodzinie.

Na kilka godzin przed występem paparazzi przyłapali Urbana, gdy wysiadał z prywatnego odrzutowca. Zdjęcia TMZ wyraźnie pokazały, że na jego dłoni brakuje obrączki, co tylko podsyciło spekulacje.

Fani zastanawiają się teraz, czy publiczny gest Keitha to forma hołdu dla wspólnych lat z Kidman, czy może próba wysłania jej subtelnej wiadomości.