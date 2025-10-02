Rozstanie Nicole Kidman i Keitha Urbana to nie tylko koniec jednej z najbardziej medialnych par Hollywood, ale też początek prawdziwej batalii o majątek wart setki milionów dolarów. Choć aktorka i muzyk dogadali się już w sprawie dzieci, to kwestie finansowe mogą okazać się bardziej skomplikowane. Wszystko przez zapis w umowie przedmałżeńskiej, który media nazwały „kokainową klauzulą”.

Nicole Kidman walczy o fortunę. W intercyzie ukryto „kokainową klauzulę”

Rozwód Nicole Kidman i Keitha Urbana wciąż elektryzuje opinię publiczną. Para, która przez lata uchodziła za jedną z najtrwalszych w show-biznesie, zdecydowała się zakończyć swoje 19-letnie małżeństwo. Jak ujawniają zagraniczne media, prawnicy już zajęli się kwestią podziału gigantycznego majątku.

Według doniesień, fortuna aktorki wynosi ok. 250 milionów dolarów, a jej męża 75 milionów. Do tego dochodzi ogromne portfolio nieruchomości, którego wartość szacuje się na 282 miliony dolarów – wśród nich luksusowe mieszkania w Sydney i apartament w Nowym Jorku.

Najwięcej emocji budzi jednak intercyza podpisana przed ślubem w 2006 roku. Dokument zawierał bowiem zapis określany jako „kokainowa klauzula”. Na jej mocy Urban miał otrzymywać 900 tysięcy dolarów za każdy rok małżeństwa, pod warunkiem że w tym czasie pozostanie wolny od alkoholu i narkotyków. Po 19 latach może więc liczyć nawet na 17 milionów dolarów – ale tylko jeśli spełnił warunki umowy.

Keith Urban nigdy nie ukrywał, że zmagał się z uzależnieniem. Już kilka miesięcy po ślubie trafił na odwyk, a interwencja Nicole Kidman, jak sam przyznał w wywiadzie u Oprah Winfrey, uratowała mu życie.

Na ten moment nie wiadomo, jak sąd rozstrzygnie podział majątku. Wiadomo jednak, że w grę wchodzą ogromne pieniądze, a sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że Urban ma już nową partnerkę. Czy to będzie pokojowe rozstanie, czy spektakularna batalia?

