W poniedziałek, 29 września 2025 r. magazyn ,,People” potwierdził, że Nicole Kidman i Keith Urban rozstali się po 19 latach małżeństwa. Ówczesna para wzięła ślub w czerwcu 2006 roku i mają dwie córki: Sunday Rose oraz Faith Margaret. Według źródła informacji od początku małżeństwa mieszkali osobno. To Nicole była tą osobą, która walczyła o uratowanie małżeństwa, ale ostatecznie doszło do separacji.

Z doniesień agencji Reuters wynika, że Keith Urban wyprowadził się do osobnej nieruchomości w Nashville, a rozstanie nie oznacza jeszcze szybkiego rozwodu. Ostatnie wspólne, publiczne chwile para przeżywała w czerwcu, tuż przed 19. rocznicą ślubu.

Ostatni raz byłi widziani wspólnie w czerwcu w Nashville, gdzie 20 czerwca rozegrano mecz Klubowych Mistrzostw Świata FIFA na GEODIS Park.

W życiu zawodowym oboje nie zwalniają tempa. Ostatnio Nicole zakończyła zdjęcia do ,,Practical Magic 2” w Londynie. Natomiast Keith Urban udał się trasę koncertową. W tym trudnym dla aktorki momencie najabrdziej wspiera ja siostra Antonia i cała rodzina Kidman.

Ona tego nie chciała. Walczyła o uratowanie małżeństwa— mówi źródło PEOPLE, podkreślając, że decyzja o rozstaniu nie była obustronna.

