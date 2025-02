Po 9 latach bez kontaktu Khloe Kardashian po raz pierwszy spotkała się z Lamarem Odomem. Ich emocjonalna konfrontacja miała miejsce podczas premiery 6. sezonu The Kardashians i stała się dla Khloe momentem ostatecznego zamknięcia bolesnego rozdziału jej życia.

Był miłością jej życia, ale nie dało się tego naprawić

W poruszającym wyznaniu celebrytka przyznała, że ex był „miłością jej życia”, a ich ślub, który odbył się zaledwie 30 dni po poznaniu, był dla niej czymś magicznym.

Jednak ich małżeństwo, choć pełne cudownych momentów, miało też ciemne strony, obok których Khloe nie mogła przejść obojętnie. Ostateczny cios przyszedł w 2015 roku, kiedy Lamar przedawkował narkotyki i zapadł w śpiączkę.

„Byłam bardzo zdenerwowana. Powiedziałam mu: ,,Jadę do Vegas. Musisz się wynieść do poniedziałku. To koniec, skończyłam z tym’” – Khloé wspomniała moment, gdy wyrzuciła męża z domu w Calabasas, który dla niego wynajmowała. „I od tamtego dnia już go nie widziałam”.

Khloe przyznała, że odcięła się od Lamara, gdy powrócił do starych nawyków, których nie mogła zaakceptować:

To było prawie jak śmierć. Nauczyłam się go nie kochać. Przez lata przeszłam przez ogromną traumę w tym związku – wyznała w programie.

Chociaż spotkanie po latach było dla niej dziwne i surrealistyczne, nie miała już do niego żadnych uczuć: „Nie mam do niego złej krwi. Nie mam żadnej krwi. Nie mam żadnych uczuć”.

Influencerka spotkała się z byłym mężem nie po to, by rozpamiętywać przeszłość, lecz by oddać mu rzeczy, które trzymała przez lata. On, choć sprawiał wrażenie zdenerwowanego i spiętego, nazwał Khloe „swoją żoną”, na co ta nie kryła irytacji.

Czy to już ostateczne pożegnanie? Były mąż sprawia wrażenie, jakby nie pogodził się z końcem tej historii…