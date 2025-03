Za nami 97. gala rozdania Oskarów. Nie da się ukryć, że gwiazdy zachwycały swoimi obłędnymi lookami. Jednak aktor Kieran Culkin postanowił zaskoczyć w inny sposób i podczas odebrania statuetki zdradził publicznie pewien dość nietypowy zakład z żoną. Jak się okazuje, chodziło o powiększenie rodziny.

Kieran Culkin to jeden najpopularniejszych, amerykańskich aktorów filmowych i telewizyjnych. Swoją przygodę z aktorstwem zaczął, mając zaledwie kilka lat w filmie „Kevin sam w domu” gdzie zagrał u boku swojego brata Macaulaya Culkina, czyli tytułowego Kevina.

Teraz podczas 97. gali rozdania Oskarów artysta zdobył nagrodę w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy za rolę w filmie „Prawdziwy ból”, dzięki której wcześniej odniósł sukces, zdobywając Złoty Glob, nagrody Critics’ Choice, BAFTA i Gildii Aktorów.

Odebranie kolejnej statuetki przez Culkina nie było wielkim zaskoczeniem, ponieważ od początku był faworytem, jednak będąc na scenie, aktor zaskoczył swoim wyznaniem, a właściwie zdradził swój zakład, który miał z żoną. Jak się okazuje, aktor marzył o powiększeniu rodziny i czwórce dzieci. Warto wspomnieć, że Kieran Culkin i jego żona Jazz Charton są już rodzicami, którzy doczekali się obecnie już pięcioletniej Kinsey i trzyletniego Wildera.

Jakiś rok temu byłem na takiej scenie i bardzo głupio, publicznie powiedziałem, że chcę od niej trzeciego dziecka, ponieważ powiedziała, że ​​jeśli wygram nagrodę, da mi dziecko. Okazuje się, że powiedziała tak, ponieważ nie sądziła, że ​​wygram (…). Nagle odwróciła się do mnie i powiedziała: „Dam ci cztery, gdy wygrasz Oscara”. Wyciągnąłem rękę, uścisnęła ją, a ja nie wspomniałem o tym ani razu aż do teraz. Pamiętasz to, kochanie? Bez presji. Kocham cię. Bardzo mi przykro, że znowu to zrobiłem i bierzmy się do roboty z tymi dzieciakami – wyznał Kieran podczas odbierania Oscara.