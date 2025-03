W ostatnim odcinku programu „The Kardashians” Kim Kardashian odbyła podróż do przeszłości, kiedy zaczęła wspominać swoje liczne pierścionki zaręczynowe. Rozmowa odbyła się, gdy ona, jej siostra Khloé Kardashian oraz przyjaciółka/jubilerka Lorraine Schwartz uczestniczyły w ekstrawaganckim ślubie w Mumbaju Ananta Ambaniego i Radhiki Merchant. Chociaż Kardashianowie tak naprawdę nie znali pary, połączyła ich Schwartz, która zaprosiła ich na wystawne zaślubiny.

Kim Kardashian wyjawia prawdę na temat swoich pierścionków zaręczynowych

Tego dnia Kim Kardashian wyjątkowo włożyła na siebie pożyczone diamenty i wówczas zaczęła się zastanawiać, czy nie wrócić do tego. Przypomniała, że przestała epatować bogactwem, kiedy została napadnięta w Paryżu w 2016 roku:

Ciekawe, jaki będzie mój następny kształt pierścionka, na moje ostatnie i ostateczne hurra. Numer jeden to szlif poduszkowy, 14 karatów. Nadal go mam – zaśmiała się Kim.

Przypominamy, że celebrytka była jeszcze żoną Damona Thomasa w latach 2000-2004, przed 72-dniowym małżeństwem z Kris Humphries w 2011 i małżeństwem z Kanye Westem w 2014.

Kim wspomniała w programie, że od Humphriesa dostała 20-karatowy szmaragdowy brylant, który pochodził właśnie od Schwartza. Wyznała, że musiała kupić swój własny pierścionek zaręczynowy:

Byłam w ciąży z North, a wciąż byłam jego żoną, a żeby się z nim rozwieść, powiedział (Kris), że muszę mu dać pierścionek po rozwodzie. Kupiłam go – wyznała celebrytka.

Wówczas Schwartz stwierdził, że „najlepiej byłoby się go pozbyć”, na co Kim odparła ​​chciałaby nadal mieć to coś jako część swojej „kolekcji”.

Kiedy Kardashian i Humphries się rozstali, serwis TMZ podał, że to Kris kupiła pierścionek, zanim Kim nalegała na dodanie do ich umowy przedmałżeńskiej klauzuli, która pozwalała jej odkupić pierścionek od Kris za pierwotną cenę, gdyby się rozstali.

Kardashianka wspomniała także o pierścionku zaręczynowym ze szlifem poduszkowym, który dostała od Kanye’a. Podkreśliła, że to jedna z biżuterii, której nie zabrała ze sobą do Paryża, a tak pierścionek zostałaby ukradziony. Okazuje się, że to raper był ostrożny i nakazał wówczas swojej żonie nosić tylko jeden z jego biżuterii: