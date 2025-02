Kim Kardashian zaskoczyła mocno swoich fanów najnowszymi, walentynkowymi ujęciami. Nie da się ukryć, że w nowym looku celebrytka jest łudząco podobna do Bianci Censori, która jest obecną żoną jej ex męża. Makijaż, fryzura i ubiór, to wszystko zrobiło taką robotę, że aż trudno ją odróżnić. Czyżby to była celowa zagrywka ze strony Kim?

Kim Kardashian kopiuje styl Censori?

Wokół Kanye Westa i Bianci Censori jest ostatnio bardzo głośno. Co prawda para od początku wzbudzała pewne kontrowersje, szczególnie związane z ubiorem nowej żony Westa. Jednak podczas niedawnego rozdania nagród Grammy przeszła samą siebie. Jej kreacja, z cieniutkiej i prześwitującej siateczki, która składała się właściwie z niczego, odsłoniła dosłownie wszystko. Po tym incydencie para została szybko wyrzucona, a media na całym świecie rozprawiały o jej „nagim looku”.

Tym razem zainteresowanie internautów wzbudził wygląd Kim Kardashian, czyli byłej żony Kanye Westa. Celebrytka nigdy również nie stroniła od wymyślnych stylizacji, makijażu czy fryzur. Tym razem opublikowała kadry z sesji zdjęciowej w zupełnie innej odsłonie. Kim postanowiła wystylizować się na obecną żonę, Westa. Celebrytka odsłoniła przy tym sporo ciała, uczesała się podobnie oraz zrobiła typowy makijaż dla Censori.

Pod opublikowanym postem pojawiła się cała lawina komentarzy, w których internauci zarzucają Kim, ogromne podobieństwo do obecnej żony jej byłego męża. Wielu z obserwatorów celebrytki było zaskoczonych jej nowym lookiem. Wielu z nich nie poznało jej w pierwszej chwili i myśleli, że to Censori. Inni zaś wyśmiewają ją, a jeszcze inni ostrzegają, żeby nie dała przez to satysfakcji byłemu mężowi.

„Myślałem, że to Censori”

” To jest Kim czy Censori?”

„To krzyczy: cześć były mężu”

„Proszę, nie dawaj mu przyjemności naśladowania jego nowej żony”

„Dlaczego ona chce wyglądać jak Censori???!!! KIM!”