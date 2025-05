Jeszcze niedawno świat śledził jej kolejne looki z Met Gali, dziś gratuluje jej nowego tytułu. Kim Kardashian właśnie ukończyła czteroletni program prawniczy – i to bez chodzenia do typowej uczelni. Na świętowanie zaprosiła przyjaciół, mentorów i rodzinę, a internauci przecierają oczy ze zdumienia.

Nie tylko celebrytka i bizneswoman. Kim Kardashian oficjalnie ukończyła studia prawnicze

Kim Kardashian pochwaliła się ukończeniem 4-letniego programu prawniczego. Choć droga do tego momentu zajęła jej sześć lat, gwiazda reality show nie zamierza się zatrzymywać – przed nią jeszcze egzamin adwokacki, ale już teraz eksperci podkreślają jej zaangażowanie i determinację.

Celebrytka znana przede wszystkim z udziału w programach typu reality show oraz imponującego imperium kosmetycznego i odzieżowego, zrealizowała kolejny ważny cel. W miniony weekend ogłosiła, że zakończyła czteroletni kurs prawniczy realizowany w formule „law office study program”, dopuszczalnej w stanie Kalifornia. Ze względu na pandemię oraz liczne zobowiązania zawodowe, całość zajęła jej aż sześć lat.

Kim Kardashian świętowała sukces w gronie bliskich i mentorów, w tym prawniczki Jessiki Jackson, która wspierała ją przez cały proces nauki. – To jedna z najbardziej inspirujących podróży, jakie mieliśmy okazję obserwować – powiedziała Jackson, przypominając, że Kim poświęcała aż 18 godzin tygodniowo przez 48 tygodni w roku, łącząc edukację z byciem matką i prowadzeniem biznesów.

27 marca celebrytka przystąpiła do Multistate Professional Responsibility Examination (MPRE) – testu z etyki zawodowej, który jest obowiązkowy dla przyszłych adwokatów w USA. Do uzyskania pełnych uprawnień brakuje jej jeszcze pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego, do którego zamierza podejść w najbliższych miesiącach.

Kim od lat angażuje się w reformę wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. W przeszłości pomogła kilku osobom skazanym na długie wyroki w uzyskaniu ułaskawienia lub złagodzenia kary. Jej działania są inspirowane działalnością zmarłego ojca – Roberta Kardashiana, znanego z procesu O.J. Simpsona.

Celebrytka zapowiedziała, że nie zamierza kończyć na jednym tytule. Już teraz współpracuje z organizacjami walczącymi o prawa niesłusznie skazanych i podkreśla, że chce wykorzystać swój głos do walki o realne zmiany.