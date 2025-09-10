Kinga Rusin, która od lat dzieli się z fanami relacjami z egzotycznych podróży, tym razem zaskoczyła bardzo szczerą i krytyczną opinią o jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych na świecie. Mowa o Barbadosie, kojarzonym z idyllicznymi plażami, turkusową wodą i słonecznym klimatem. Niestety, jak przyznała dziennikarka, rzeczywistość była daleka od bajki.

Rusin, która odwiedziła wyspę w towarzystwie swojego partnera Marka Kujawy, nie szczędziła ostrych słów:

Zdążyliśmy objechać całą wyspę. Z jej czaru została… nazwa i marketingowy chwyt na Rihannę (stąd pochodzi słynna piosenkarka). (…) Nie daliśmy na Barbadosie rady… Za mało natury, za duży bałagan: od architektury po zwykłe życie. (…) Chaotyczna deweloperka, korki, masowa turystyka z gigantycznymi wycieczkowcami na czele wszystko zniszczyły. Została mikro enklawa na zachodzie, gdzie odgrodzono wysokimi murami bogate posiadłości i kilka luksusowych hoteli, mocno ograniczając zwykłym ludziom dostęp do plaży.

Według Rusin wyspa została przytłoczona przez turystykę masową i urbanistyczny chaos, a tzw. „raj” okazał się przereklamowany.

Po rozczarowaniu Barbadosem para zdecydowała się uciec na mniej znaną, spokojniejszą wyspę – Dominikę (nie mylić z Dominikaną). To właśnie tam odnaleźli ciszę, naturę i ukojenie – a wszystko w luksusowym hotelu położonym w samym sercu dżungli.

