Kinga Rusin po tym jak odeszła z telewizji, zaczęła stawiać na częste podróże. Dziennikarka razem z życiowym partnerem — Markiem Kujaw zwiedza wszystkie zakątki świata. Niestety, ale ostatnio daleka podróż kosztowała ją sporo nerwów. Prezenterka telewizyjna poważnie zachorowała i podzieliła się tym w poście na Instagramie.

Kinga Rusin rozchorowała się tropikach. Podzieliła się zaskakującymi szczegółami!

Kinga Rusin jest nie tylko gwiazdą telewizji, ale także prężnie działającą bizneswomen. Dziennikarka prowadzi swoją markę kosmetyków naturalnych z każdego zakątka świata. Ma to szczęście, że może pracować zdalnie, co daje jej dużo wolności i swobody.

Ostatnio Kinga Rusin była razem z Markiem Kujawą w Ekwadorze. Niestety w czasie egzotycznej wyprawy kolejny raz we znaki dała się dziennikarce choroba wysokościowa. Objawiała się u dziennikarki z powodu niskiego ciśnienia oraz braku wystarczającej ilości tlenu.

Prawie zemdlałam na drodze z Guayaquil do Cuenca! Znów (tak jak rok temu w Peru) miałam objawy choroby wysokościowej, ale trudno się temu dziwić, skoro w 3 godziny wjechaliśmy z poziomu 4 m n.p.m. na ok. 4200 m n.p.m. — powiedziała Kinga Rusin.

