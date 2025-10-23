Klaudia Halejcio przez wiele lat była uznawana za jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek młodego pokolenia. Polacy Klaudię pokochali za rolę Andżeliki w kultowym serialu ,,Złotopolscy”. Aktorka zagrała w m.in. w „Pierwszej miłości”, „Przepisie na życie” czy „Hotelu 52”. Jednak od pewnego czasu coraz rzadziej pojawia się na ekranie i jak sama przyznała jest to w pełni świadoma decyzja.

Klaudia Halejcio zaskakuje tuż przed swoim weselem. Ujawniła co z kopertami…

Żyje jak księżniczka

Klaudia Halejcio dziś skupia się na życiu rodzinnym i działalności w sieci. Od 2020 roku jest związana z przedsiębiorcą Oskarem Wojciechowskim. Zakochani razem wychowują córkę Nel i mieszkają w luksusowej willi na warszawskim Ursynowie. Wartość willi szacuje się na ponad 9 milionów złotych. Co więcej, dom pary ,,zagrał” w serialu Netflixa ,,Aniela”, w którym wystąpiła Małgorzata Kożuchowska i Filip Pławiak.

W rozmowie z ,,Pomponikiem” Klaudia ujawniła kulisy filmowania w ich domu:

Ekipa pracowała u nas trzy dni. Nie mogę zdradzić kwoty, ale Oskar potrafi ustalić dobrą cenę – powiedziała z uśmiechem.

Klaudia Halejcio zdradziła, skąd miała kasę na dom! Mocna odpowiedź

Reporter portalu zapytał Klaudie Halejcio, czy to oznacza, że całkowicie porzuciła aktorstwo na rzecz bycia influencerką. Gwiazda dodała, że nie planuje już wracać do regularnej pracy na planie serialu. Twórcy filmów mogą za to składać propozycję.

Jestem przede wszystkim influencerką, bo to mi odpowiada, wpisuje się w obecny rytm mojego życia. Ale jeśli pojawi się ciekawy projekt, to czemu nie? (…) Bo wolę być w domu – wyznała z rozbrajającą szczerością.

Plejada gwiazd na gali Kobieta Roku Glamour! Śnieżna Doda, prawie naga Julia Wieniawa, Sandra Kubicka, Steczkowska