Klaudia Halejcio lada moment stanie na ślubnym kobiercu, a przygotowania do wielkiego dnia trwają w najlepsze. Mimo że para organizuje wszystko sama – od A do Z – nie zamierzają oczekiwać od gości żadnych prezentów, a tym bardziej… pieniędzy w kopertach. Aktorka w ostatnim wywiadzie opowiedziała, jak naprawdę wygląda kwestia ślubnych kosztów i wsparcia.

Sezon ślubny trwa, a Klaudia Halejcio w wywiadzie z Jastrząb Post zdradziła kilka szczegółów na temat swojego wielkiego dnia. Choć sama rzadko bywa na cudzych weselach i nie zna „kopertowego savoir-vivre’u”, jedno wie na pewno – od swoich gości nie oczekuje absolutnie niczego poza ich obecnością.

Nie mamy takiego problemu, bo od naszych gości zupełnie nie wymagamy i nie chcemy żadnych prezentów. Chcemy, żeby tylko przyszli – powiedziała Halejcio, wywołując tym spore zaskoczenie.

Aktorka podkreśliła, że wesele organizują z narzeczonym całkowicie samodzielnie – bez wsparcia finansowego rodziny i bez oczekiwań wobec zaproszonych osób:

Sami wszystko organizujemy. Nasi rodzice są w takiej życiowej sytuacji, że nie pomagają. Zapraszamy, finansujemy i nie oczekujemy od naszych gości takich prezentów.

Choć Klaudia nie chce zdradzać szczegółów dotyczących samej uroczystości, już teraz wiadomo, że szykuje się impreza inna niż wszystkie. Aktorka i jej narzeczony postawili na pełną niezależność — nie tylko finansują wesele z własnej kieszeni, ale też nie oczekują żadnych prezentów. To rzadko spotykane podejście, szczególnie w czasach, gdy pary młode często wprost sugerują wysokość wkładu do koperty. Halejcio i jej partner zapraszają gości przede wszystkim po to, by dzielić się radością, nie rachunkiem za catering.

A czy Klaudia podzieli się z fanami zdjęciami z tego wyjątkowego dnia? Po cichu na to liczymy.