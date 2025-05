Dramat Halejcio na Malediwach! Oskar aż wstał od stołu: ,,Jesteś okropna!”

Klaudia Halejcio w dalszej części rozmowy dodała, że nie jest osobą rozrzutną i nie wydaje pieniędzy na luksusowe torebki, czy dodatki. Zamiast tego woli oszczędzać na zakup nieruchomości i spłatę zobowiązań kredytowych:

Niektórzy wydają pieniądze na drogie torebki, ale dla mnie priorytetem było posiadanie pięknego domu z działką. To było coś, do czego zawsze dążyłam. […] Myślę, że każdy pisze, że mało jest takich inwestycji, takich willi w Warszawie. Odbieram to jako coś bardzo przyjemnego – to jest dla mnie miara sukcesu. Jestem dumna, że udało mi się to osiągnąć, oczywiście razem z partnerem, bo sama nigdy bym tego nie dokonał — dodała Klaudia Halejcio.