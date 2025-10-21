times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan

Plejada gwiazd na gali Kobieta Roku Glamour! Śnieżna Doda, prawie naga Julia Wieniawa, Sandra Kubicka, Steczkowska

Pojawili się także Zofia Zborowska z mężem, Maja Hyży w odważnym gorsecie, Izabella Krzan, Klaudia Halejcio.

Doda Joanna Koroniewska Klaudia Halejcio Maja Hyży
/ 21.10.2025 /
Aurora
Doda-min źródło AKPA

1 / 25

Doda

21 października odbyła się wielka gala Kobieta Roku Glamour 2025. Gwiazdy przybyły w swoich ekstrawaganckich stylizacjach.

Klaudia Halejcio źródło AKPA

2 / 25

Klaudia Halejcio

Na ściance brylowały m.in. Doda, Klaudia Halejcio, Joanna Koroniewska, Julia Wieniawa i wiele innych. Każda ze stylizacji była unikatowa, a gwiazdy nie powstrzymały się od niecodziennych rozwiązań modowych.

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA źródło AKPA

3 / 25

Małgorzata Socha
Joanna Koroniewska-Dowbor źródło AKPA

4 / 25

Joanna Koroniewska-Dowbor
Julia Wieniawa ot. Paweł Wrzecion/AKPA źródło AKPA

5 / 25

Julia Wieniawa
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

6 / 25

Justyna Steczkowska
akpa20251021_glamour2_pw_4089-min

7 / 25

Olga Bołądź
Izabella Krzan źródło AKPA

8 / 25

Izabella Krzan
akpa20251021_glamour2_pw_4204-min

9 / 25

Sandra Kubicka
akpa20251021_glamour2_pw_4279-min

10 / 25

Sara James
akpa20251021_glamour2_pw_4262-min

11 / 25

Daria Ładocha
Barbara Kurdej-Szatan-min źródło AKPA

12 / 25

Barbara Kurdej-Szatan
Na zdj.: Andrzej Wrona, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

13 / 25

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska-Wrona
Maja Hyży-min źródło AKPA

14 / 25

Maja Hyży
Edyta Folwarska Fot. Paweł Wrzecion/AKPA źródło AKPA

15 / 25

Edyta Folwarska
Anna Dec źródło AKPA

16 / 25

Anna Dec
Marta WierzbickaFot. Paweł Wrzecion/AKPA źródło AKPA

17 / 25

Marta Wierzbicka
Bovska , Fot. Paweł Wrzecion/AKPA źródło AKPA

18 / 25

Bovska
Gosia Andrzejewicz-min źródło AKPA

19 / 25

Gosia Andrzejewicz
Robert Czerwik-min źródło AKPA

20 / 25

Robert Czerwik
Kasia Nast-min źródło AKPA

21 / 25

Kasia Nast
Małgorzata Opczowska-min źródło AKPA

22 / 25

Małgorzata Opczowska
Anna Wendzikowska-min źródło AKPA

23 / 25

Anna Wendzikowska
Patricia Kazadi-min źródło AKPA

24 / 25

Patricia Kazadi
Mery Spolsky źródło AKPA

25 / 25

Mery Spolsky
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Doda w bieli i kusych szortach podbija galę „Kobieta Roku Glamour”! Wyglądała niczym anioł… (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Moda Z życia gwiazd
Czerwony Dywan Doda
Doda w bieli i kusych szortach podbija galę „Kobieta Roku Glamour”! Wyglądała niczym anioł… (FOTO)
Piosenkarka jak zwykle skradła całą uwagę!
Nawrocki bryluje z żoną na Konkursie Pianistycznym! W takim wydaniu jeszcze ich nie widzieliśmy (FOTO)
Aktualności Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd
Czerwony Dywan Karol Nawrocki
Nawrocki bryluje z żoną na Konkursie Pianistycznym! W takim wydaniu jeszcze ich nie widzieliśmy (FOTO)
Para prezydencka skradła całą uwagę.
Julia Wieniawa jak aniołek Victoria’s Secret! Jej prześwitująca kreacja odsłoniła niemal całe ciało
Czerwony dywan
Julia Wieniawa
Julia Wieniawa jak aniołek Victoria’s Secret! Jej prześwitująca kreacja odsłoniła niemal całe ciało
Tak rozebranej aktorki jeszcze nie widzieliśmy, wszyscy doznali szoku.
Rzadki widok! Kinga Rusin u boku Marka Kujawy na prestiżowej gali w Warszawie
Czerwony dywan
Kinga Rusin Marek Kujawa
Rzadki widok! Kinga Rusin u boku Marka Kujawy na prestiżowej gali w Warszawie
To prawdziwa rzadkość, że Kinga Rusin pojawia się z ukochanym.
Gwiazdy i politycy na XIX Konkursie Pianistycznym! Kinga Rusin z partnerem, para prezydencka, Kamil Stoch z żoną…(FOTO)
Aktualności Czerwony dywan Polscy celebryci Z życia gwiazd
Joanna Moro Julia Pietrucha
Gwiazdy i politycy na XIX Konkursie Pianistycznym! Kinga Rusin z partnerem, para prezydencka, Kamil Stoch z żoną…(FOTO)
Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Omenaa Mensah, Joanna Moro...
Dziennikarka TVN24 błyszczy z mężem na gali Telekamery 2025. Niedawno wzięli ślub!
Czerwony dywan
Joanna Kryńska
Dziennikarka TVN24 błyszczy z mężem na gali Telekamery 2025. Niedawno wzięli ślub!
Joanna Kryńska olśniewała elegancją.
Czarny wieczór gwiazd! Wojciechowska, Nosowska, Kulesza, Maffashion… przyciągnęły wszystkie spojrzenia
Czerwony dywan Polscy celebryci
Agata Kulesza Julia Kuczyńska
Czarny wieczór gwiazd! Wojciechowska, Nosowska, Kulesza, Maffashion… przyciągnęły wszystkie spojrzenia
Tak bawiły się gwiazdy na ekskluzywnym evencie.
Czerwony dywan Gali Muzeum Akademii 2025 przejdzie do historii. Kim Kardashian, Hailey Bieber, Jenna Ortega…
Czerwony dywan
Czerwony dywan Gali Muzeum Akademii 2025 przejdzie do historii. Kim Kardashian, Hailey Bieber, Jenna Ortega…
Tego wieczoru Muzeum Akademii pękało w szwach od hollywoodzkich gwiazd.
XVI edycja Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”! Zakochani Mateusz Damięcki z żoną, Kasia Moś z ukochanym, Olga Bołądź
Czerwony dywan
Magdalena Boczarska Mateusz Damięcki
XVI edycja Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”! Zakochani Mateusz Damięcki z żoną, Kasia Moś z ukochanym, Olga Bołądź
Agnieszka Woźniak-Starak, Mateusz Banasiuk i Magdalena Boczarska, Katarzyna Dowbor...
Gwiazdy na premierze filmu „Noc w ZOO”. Banasiuk z Boczarską, Hyży z rodziną, Marcela Leszczak… (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Polscy celebryci Z życia gwiazd
Anna Wendzikowska Barbara Kurdej Szatan
Gwiazdy na premierze filmu „Noc w ZOO”. Banasiuk z Boczarską, Hyży z rodziną, Marcela Leszczak… (FOTO)
Barbara Kurdej-Szatan, Anna Wendzikowska...
Zatrzęsienie gwiazd w „DDTVN”! Katarzyna Skrzynecka z córką, Katarzyna Wajda i Bartłomiej Kotschedoff, Sara James
Czerwony dywan
Agnieszka Woźniak-starak Katarzyna Wajda
Zatrzęsienie gwiazd w „DDTVN”! Katarzyna Skrzynecka z córką, Katarzyna Wajda i Bartłomiej Kotschedoff, Sara James
Agnieszka Woźniak-Starak, Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz, Kinga Preis...
Plejada gwiazd na premierze 5. sezonu „The Office PL”! Obłędna Vanessa Aleksander, Sonia Bohosiewicz, Adam Woronowicz
Czerwony dywan
Adam Woronowicz Sonia Bohosiewicz
Plejada gwiazd na premierze 5. sezonu „The Office PL”! Obłędna Vanessa Aleksander, Sonia Bohosiewicz, Adam Woronowicz
Kornelia Strzelecka, Agata Załęcka, Adam Bobik, Karol Dziuba...
Plejada gwiazd na 25-leciu Polsat Sport! Zakochani Andrzej Wrona i Zofia Zborowska, Maciej Rock, Jerzy Mielewski
Czerwony dywan
Andrzej Wrona Paulina Chylewska
Plejada gwiazd na 25-leciu Polsat Sport! Zakochani Andrzej Wrona i Zofia Zborowska, Maciej Rock, Jerzy Mielewski
Łukasz Jurkowski, Przemysław Saleta, Paulina Chylewska...
Światowa premiera nowego dokumentu na Hulu. Kim Kardashian błyszczy z mamą, córka Meryl Streep w siateczce…
Czerwony dywan
Jessica Simpson Kim Kardashian
Światowa premiera nowego dokumentu na Hulu. Kim Kardashian błyszczy z mamą, córka Meryl Streep w siateczce…
Na salony powróciła także Jessica Simpson. Jak dziś wygląda gwiazda lat 2000.?
Anna Lewandowska na wybiegu Victoria’s Secret! Polka niczym światowe gwiazdy
Czerwony dywan Gwiazdy Newsy Polscy celebryci
Anna Lewandowska
Anna Lewandowska na wybiegu Victoria’s Secret! Polka niczym światowe gwiazdy
Anna Lewandowska niczym aniołek Victoria's Secret. ZOBACZ ZDJĘCIA!
Aniołki Victoria’s Secret zawładnęły sceną! Bella Hadid, debiut Emily Ratajkowski, Madison Beer… (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Moda Zagraniczni celebryci
Adriana Lima Barbara Pavlin
Aniołki Victoria’s Secret zawładnęły sceną! Bella Hadid, debiut Emily Ratajkowski, Madison Beer… (FOTO)
To był wieczór, jakiego dawno nie było!
 