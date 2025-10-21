Plejada gwiazd na gali Kobieta Roku Glamour! Śnieżna Doda, prawie naga Julia Wieniawa, Sandra Kubicka, Steczkowska
Pojawili się także Zofia Zborowska z mężem, Maja Hyży w odważnym gorsecie, Izabella Krzan, Klaudia Halejcio.
21 października odbyła się wielka gala Kobieta Roku Glamour 2025. Gwiazdy przybyły w swoich ekstrawaganckich stylizacjach.
Na ściance brylowały m.in. Doda, Klaudia Halejcio, Joanna Koroniewska, Julia Wieniawa i wiele innych. Każda ze stylizacji była unikatowa, a gwiazdy nie powstrzymały się od niecodziennych rozwiązań modowych.
