Urodziny miały być dniem pełnym radości i celebracji, a skończyło się na nerwach i zgłoszeniu sprawy na policję. Maffashion opublikowała w sieci nagranie, które zszokowało jej fanów. „Takiego prezentu jeszcze nie miałam” – ironizowała.

Maffashion urządziła nowy pokój syna! Kosmiczna przystań i ścianka wspinaczkowa to dopiero początek (FOTO)

Maffashion rozpoczęła urodziny od koszmaru. „To jakaś abstrakcja”

Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych influencerek w Polsce. Od lat funkcjonuje w świecie show-biznesu, a jej nazwisko regularnie przewija się w mediach. Tym razem jednak nie chodzi o nową kampanię czy stylizację, a o wydarzenie, które zepsuło jej wyjątkowy dzień.

Maffashion przeraziła się widokiem DZIECI w parku. Zadzwoniła na policję!

22 września Maffashion obchodzi swoje 38. urodziny. Jeszcze w weekend celebrytka bawiła się na hucznej imprezie w gronie znajomych z branży, wśród których pojawiła się m.in. Julia Wieniawa. Jednak gdy nadszedł właściwy dzień świętowania, poranek przyniósł jej przykrą niespodziankę.

Influencerka pokazała na InstaStory nagranie swojego auta z wybitą szybą.

Moi kochani, moi mili, w dniu moich urodzin, bo dzisiaj właśnie one są, schodzę na dół do samochodu, aby dziecko zawieźć do przedszkola i czaicie?! Mam zbitą szybę od strony ulicy – relacjonowała.

Jak dodała, w okolicy poprzedniego wieczoru panował spory ruch.

Wczoraj mnóstwo policji tu jeździło, bo mecze i cały czas było słychać. Ja p****ę. Może jakiś kamień jest w środku? -zastanawiała się, pokazując uszkodzenie.

Na kolejnym ujęciu przyznała, że musi zgłosić sprawę na policję.

Influencerki meldują się na Open’er Festival 2025! Wersow, Marcelina Zawadzka, Maffashion, Jessica Mercedes…(FOTO)

„To jest jakaś abstrakcja. Mam kamerę centralnie obok na budynku. Dzwonię na policję. Fajnie spędzę ten dzień” – napisała, nie kryjąc frustracji.

Na koniec, z nutą ironii, opublikowała zdjęcie z podpisem „100 lat”, składając sobie samej życzenia.

Trudno o gorszy początek urodzin, ale znając Maffashion, jeszcze nie raz pokaże, że nawet w takich sytuacjach potrafi zachować dystans i poczucie humoru.