Temat liftingów gwiazd jest wciąż obecny w show-biznesie. Na operację plastyczną twarzy zdecydowały się między innymi Kris Jenner, Blanka Lipińska, czy też Dagmara Kaźmierska. Jednak rekordzistką jest zdecydowanie Julia Von Stein, która zrobiła inwazyjny zabieg w wieku zaledwie 29 lat. Julia „Maffashion” Kuczyńska zdradziła w rozmowie z Kozaczkiem, że planuje w przyszłości poddać się liftingowi twarzy. Zdradziła nam zaskakujące szczegóły.

Maffashion należy do grona gwiazd polskiego show-biznesu, które otwarcie mówią o stosowaniu medycyny estetycznej. Mało tego, blogerka modowa przyznała się również do operacji nosa, którą wykonała lata temu. Teraz w rozmowie z reporterem Kozaczka wyjawiła, że nie wyklucza w przyszłości zrobienia sobie liftingu twarzy. Uważa, że najgorzej miały te gwiazdy, które zdecydowały się na tak inwazyjny zabieg lata temu:

„Współczuję tym osobom, które były tymi królikami doświadczalnymi lata temu. Technika teraz tak poszła do przodu, medycyna się mocno rozwinęła. Możliwości zadbania o skórę, chociażby nawet jeżeli chodzi o jej gęstość, są teraz dużo lepsze niż kiedyś. Mam nadzieję, że kiedy będę robiła sobie całościowy lifting twarzy w przyszłości, to te efekty będą naprawdę praktycznie niewidoczne gołym okiem. Słyszałam, że taki zabieg można zrobić tylko dwa razy w życiu. Wykonam to, kiedy uznam, że już czas i będzie najlepszy na to moment” — podsumowała Maffashion.

