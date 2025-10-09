Maffashion teraz nam to potwierdziła. Planuje pójść pod nóż!
Blogerka modowa wygadała się na temat operacji plastycznej.
Temat liftingów gwiazd jest wciąż obecny w show-biznesie. Na operację plastyczną twarzy zdecydowały się między innymi Kris Jenner, Blanka Lipińska, czy też Dagmara Kaźmierska. Jednak rekordzistką jest zdecydowanie Julia Von Stein, która zrobiła inwazyjny zabieg w wieku zaledwie 29 lat. Julia „Maffashion” Kuczyńska zdradziła w rozmowie z Kozaczkiem, że planuje w przyszłości poddać się liftingowi twarzy. Zdradziła nam zaskakujące szczegóły.
Maffashion należy do grona gwiazd polskiego show-biznesu, które otwarcie mówią o stosowaniu medycyny estetycznej. Mało tego, blogerka modowa przyznała się również do operacji nosa, którą wykonała lata temu. Teraz w rozmowie z reporterem Kozaczka wyjawiła, że nie wyklucza w przyszłości zrobienia sobie liftingu twarzy. Uważa, że najgorzej miały te gwiazdy, które zdecydowały się na tak inwazyjny zabieg lata temu:
„Współczuję tym osobom, które były tymi królikami doświadczalnymi lata temu. Technika teraz tak poszła do przodu, medycyna się mocno rozwinęła. Możliwości zadbania o skórę, chociażby nawet jeżeli chodzi o jej gęstość, są teraz dużo lepsze niż kiedyś. Mam nadzieję, że kiedy będę robiła sobie całościowy lifting twarzy w przyszłości, to te efekty będą naprawdę praktycznie niewidoczne gołym okiem. Słyszałam, że taki zabieg można zrobić tylko dwa razy w życiu. Wykonam to, kiedy uznam, że już czas i będzie najlepszy na to moment” — podsumowała Maffashion.
Następnie blogerka modowa dodała, że przejdzie lifting twarzy, jeśli uzna to za konieczne. Uważa, że każdy człowiek ma prawo do zmian w wyglądzie, jeśli tylko ma na to ochotę. Na ten moment młoda blogerka nie czuje potrzeby mocnej ingerencji w swoją twarz:
Jeśli będę widziała, że coś mi przeszkadza, że coś i z jakiegoś powodu czułabym się niekomfortowo, to pewnie sobie coś zrobię. Na razie na szczęście nie muszę. Jeśli nawet ktoś uważa, że muszę, to i tak jego opinia się nie liczy. Więc dopóki będę miała takie poczucie, że jest na razie okej, że dobrze czuję się we własnym ciele, to nie będę w sobie nic zmieniała — podkreśliła Maffashion.