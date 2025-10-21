Michał Danilczuk i Julia „Maffashion” Kuczyńska poznali się na planie 14. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Otrzymali trzecie miejsce w programie. Później zdaniem wielu fanów wybuchło między nimi płomienne uczucie. Sami jednak nigdy nie odnosili się do plotek na temat ich związku. Jednak w ostatnim czasie na różnych forach internetowych zaczęło pojawiać się wiele głosów na temat rozstania pary. Zapytaliśmy Michała Danilczuka, czy w tych doniesieniach jest ziarno prawdy. Tancerz nie gryzł się w język!

Michał Danilczuk w rozmowie z Kozaczkiem jasno dał do zrozumienia, że nie chce poruszać publicznie tematu swojego życia prywatnego. Tancerz podkreślił, że do tej pory nie opowiadał o życiu miłosnym i chce się tego trzymać:

To jest rzecz kompletnie prywatna. Nigdy nie komentowałem swojej relacji, więc na tym też pozostanę — podkreślił Michał Danilczuk.

