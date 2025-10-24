Wielki dzień Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zbliża się wielkimi krokami. Ceremonia, która odbędzie się w sobotę w ekskluzywnym miejscu „w samym sercu natury”, ma być kameralna, ale nie zabraknie na niej prawdziwych gwiazd. Oprócz znajomych z show-biznesu, na liście gości znaleźli się także mistrzowie sportu, których mało kto się spodziewał.

To tu Cichopek i Kurzajewski wyprawią wesele! Ekskluzywny obiekt na wyłączność

Kolejne gwiazdy potwierdzają obecność na ślubie „Kurzopków”

Przygotowania do ślubu jednej z najpopularniejszych par medialnych wchodzą w decydującą fazę. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy przez ostatnie tygodnie skrzętnie ukrywali szczegóły przed mediami, właśnie wysłali zaproszenia do swojego najbliższego grona. I choć ceremonia ma być intymna, na liście gości nie brakuje nazwisk, które robią wrażenie.

Jak donosi portal Pudelek, Maciej Kurzajewski, jako wieloletni dziennikarz sportowy, postanowił zaprosić na swój wielki dzień także przyjaciół ze świata sportu. W sobotę w ekskluzywnym hotelu w otulinie parku narodowego pojawią się prawdziwe legendy.

Katarzyna Cichopek zaskakuje ślubnymi przygotowaniami. To NIE SPODOBA się tradycjonalistom

Wśród potwierdzonych gości są:

Apoloniusz Tajner – legendarny skoczek narciarski i trener, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Mateusz Kusznierewicz – jeden z najwybitniejszych polskich żeglarzy, mistrz olimpijski.

Monika Pyrek – utytułowana tyczkarka, multimedalistka mistrzostw świata i Europy.

To pokazuje, jak duży szacunek i sympatię Kurzajewski zyskał sobie przez lata pracy w środowisku sportowym. Obecność tych osobowości nadaje ślubowi wyjątkowego, prestiżowego charakteru.

Jak wcześniej podały media, wśród gości nie zabraknie również ścisłej czołówki polskiego show-biznesu. Na liście znaleźli się m.in. Joanna Kurska, Edward Miszczak, a także przyjaciele Cichopek z planu „M jak miłość” i koledzy Kurzajewskiego z branży medialnej.

Cała uroczystość, od wystroju po menu, ma być dopracowana w najdrobniejszych detalach. Fakt, że para zdecydowała się na obiekt będący własnością ich przyjaciół, gwarantuje niepowtarzalną, rodzinną atmosferę.

Wyciekło zaproszenie na ślub Cichopek i Kurzajewskiego! To będzie huczna impreza

Wszystko wskazuje na to, że szykuje się impreza dekady. Połączenie gwiazd telewizji, sportu i biznesu w jednym, tajemniczym miejscu zapowiada uroczystość, o której będzie jeszcze długo głośno…