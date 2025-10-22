Trzy lata temu media obiegła wiadomość, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie potwierdzili swój związek. Od tej pory nie schodzą z nagłówków. Teraz para przygotowuje się do najważniejszego momentu w ich życiu, czyli ślubu, który odbędzie się już w najbliższą sobotę.

Maciej Kurzajewski znów w sądzie. Zeznawała Anna Mucha i Joanna Kurska

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Menadżer pary, Patryk Wolski, potwierdził, że zakochani są podekscytowani tym wydarzeniem, ale szczegóły uroczystości wolą zachować dla siebie: „Ślub będzie pięknym dopełnieniem ich relacji. Kasia i Maciek podzielą się z fanami tylko wybranymi momentami w mediach społecznościowych” – przekazał.

Maciej Kurzajewski przygotował dla Kasi Cichopek urodzinową niespodziankę. Ależ ją zaskoczył! (WIDEO)

Według doniesień serwisu Party, wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Edward Miszczak, Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Mateusz Gessler, Joanna Kurska, a także przyjaciele Cichopek z „M jak miłość” i koledzy Kurzajewskiego ze środowiska sportowego. Uroczystość ma mieć kameralny, rodzinny charakter, choć nie wszyscy bliscy będą mogli się pojawić, syn aktorki, Adam, przebywa obecnie w Argentynie.

W internecie pojawiło się zdjęcie zaproszenia na ślub pary, które momentalnie wzbudziło ogromne emocje wśród fanów. Na kartce widnieje ciepła wiadomość:

„Z ogromną radością zapraszamy na nasz ślub!

To dla nas wyjątkowy moment i cieszymy się, że będziemy mogli przeżyć go razem z Wami.

Zarezerwujcie datę: 25.10.2025 r.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski naprawdę to zrobią?! Taka decyzja dotycząca ślubu to szok dla fanów!

Jak ujawnił informator serwisu Plotek, goście zostali poproszeni o przygotowanie dwóch zestawów ubrań: eleganckiego na sobotnią ceremonię oraz bardziej swobodnego na niedzielne atrakcje.

Szczegóły wydarzenia zdradzimy wkrótce, niech pozostanie w tym odrobina niespodzianki. Przygotujcie się na dwa dni pełne emocji i dobrej zabawy.

Na końcu zaproszenia znalazły się pełne ciepła słowa od zakochanych: „Nie możemy się doczekać, aby razem z Wami tańczyć, śmiać się i tworzyć piękne wspomnienia!”.

Choć miejsce uroczystości wciąż jest utrzymywane w tajemnicy, nie ma wątpliwości, że ślub Cichopek i Kurzajewskiego będzie jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń show-biznesowych tego roku.