Wielki dzień Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zbliża się wielkimi krokami. Choć para starannie ukrywa szczegóły, mediom udało się dotrzeć do ekskluzywnych informacji. Okazuje się, że gwiazda „M jak miłość” na swoim ślubie pojawi się w więcej niż jednej kreacji, a za ich projekt odpowiada osoba, z którą łączy ją wieloletnia współpraca.

Katarzyna Cichopek na ślubie w kilku kreacjach! Wiadomo, kto je zaprojektował

Przygotowania do ślubu jednej z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu wchodzą w decydującą fazę. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już w najbliższą sobotę staną na ślubnym kobiercu. Mimo że ceremonia ma być kameralna i utrzymana w ścisłej tajemnicy, do mediów przedostają się pierwsze, bardzo ciekawe szczegóły. A te dotyczą przede wszystkim wyglądu panny młodej.

Według informacji serwisu Plejada, Katarzyna Cichopek nie zamierza ograniczać się do jednej sukni ślubnej. Na wyjątkowy ten dzień gwiazda przygotowała aż kilka różnych kreacji. To posunięcie, które z pewnością rozbudzi ciekawość fanów i uczyni z jej ślubu prawdziwe modowe wydarzenie.

Kto stoi za projektami, które na sobie zaprezentuje? Jak donosi źródło Onetu, za szycie wszystkich sukien odpowiada Viola Piekut – ceniona projektantka, z którą Cichopek łączy długa, zawodowa przyjaźń.

Kasia nie wyobrażała sobie, aby w tym dniu miała na sobie kreacje od kogoś innego niż Viola Piekut. Ceni sobie ich znajomość i wieloletnią współpracę, dlatego i tym razem zaprezentuje się w sukniach Violi -podaje serwis.

Informacja o kilku kreacjach to niejedyna sensacja. Doniesienia sugerują również, że prezenterka może odejść od tradycyjnej, śnieżnobiałej barwy. „Przygotowanych jest kilka stylizacji, raczej nie będą śnieżnobiałe” – ujawnia źródło.

Taka decyzja byłaby odważnym i nowoczesnym posunięciem, które idealnie wpisuje się w styl, jaki Cichopek preferuje na co dzień. Viola Piekut, która od lat ubiera gwiazdę, z pewnością przygotowała dla niej coś wyjątkowego, co połączy elegancję z indywidualnym charakterem panny młodej.

Ślub Cichopek i Kurzajewskiego zapowiada się jako wyjątkowe wydarzenie nie tylko ze względu na samą ceremonię, ale także na towarzyszącą mu otoczkę. Kilka kreacji zaprojektowanych przez zaufaną projektantkę to gwarancja, że ten wyjątkowy dzień przejdzie do historii polskiego show-biznesu także jako istotne wydarzenie modowe.