Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już w najbliższą sobotę staną na ślubnym kobiercu. Choć para unikała szczegółów, wiemy już, gdzie odbędzie się ich wesele. Wybrane przez nich miejsce to prawdziwa oaza spokoju, położona z dala od miejskiego zgiełku. Cały obiekt ma zostać oddany na wyłączność gościom pary młodej.

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zbliża się wielkimi krokami i jest jednym z najgorętszych tematów. Para, która zazwyczaj chętnie dzieli się z fanami swoim życiem, tym razem szczegóły dotyczące uroczystości trzyma w ścisłej tajemnicy.

Wiadomo już, że ceremonia odbędzie się w kameralnym gronie, a kreacje dla panny młodej zaprojektuje Viola Piekut. Największą zagadką pozostawało jednak miejsce, w którym goście będą świętować ten wyjątkowy dzień.

Według informacji, które udało się uzyskać Plejadzie, wesele odbędzie się w stylowym hotelu położonym w otulinie Parku Narodowego. Jak podaje informator portalu, to nieprzypadkowy wybór.

To będzie jedno z tych wydarzeń, o których mówi się długo po ostatnim toaście. Również dlatego, że wesele Kasi i Maćka odbędzie się w wyjątkowym miejscu, z dala od zgiełku, a jednocześnie w samym sercu natury – relacjonuje źródło.

Lokalizacja nie jest jedynym atutem tego miejsca. Jak się okazuje, obiekt jest własnością przyjaciół pary młodej, co nadaje całej uroczystości jeszcze bardziej osobistego, rodzinnego charakteru. „To oni zadbają o całą uroczystość” – dodaje informator Plejady.

Przyjęcie weselne Cichopek i Kurzajewskiego ma być wydarzeniem dopracowanym w najdrobniejszych szczegółach. Cały obiekt zostanie udostępniony na wyłączność dla zaproszonych gości, co zapewni im pełną prywatność i intymność. Wśród potwierdzonych gości mają znaleźć się Edward Miszczak, Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Mateusz Gessler i Joanna Kurska.

Wnętrza, w których odbędzie się wesele, łączą elegancję z naturalnym ciepłem, a każdy element, od dekoracji po menu, został przygotowany z myślą o gościach. Dla ich wygody hotel oferuje także komfortowe pokoje i apartamenty.

Wybór tego konkretnego miejsca potwierdza, że para ceni sobie przede wszystkim autentyczność, bliskość natury i kameralną atmosferę. Ich wesele zapowiada się nie tylko jako wielkie wydarzenie towarzyskie, ale także jako bardzo przemyślana i osobista uroczystość.