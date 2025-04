Rozstanie Sandry Kubickiej i Barona to jeden z najgłośniejszych tematów ostatnich tygodni. Ona wylała żale w sieci, on odpowiedział jednym, wyważonym postem — i zniknął. Teraz do gry wkroczył Kuba Wojewódzki, który nie mógł się powstrzymać od kąśliwego komentarza w swoim stylu.

Wojewódzki nie wytrzymał. Z jednej strony chwalił Barona, z drugiej… zadrwił z Kubickiej

Na początku marca Sandra Kubicka ogłosiła na Instagramie, że jej związek z Aleksandrem Baronem to już przeszłość. Choć próbowali jeszcze walczyć o relację – głównie ze względu na ich wspólne dziecko – finalnie pozew rozwodowy w grudniu trafił do sądu.

Sandra wystosowała oficjalne oświadczenie, w którym nie zabrakło emocji, odniesień do Barona oraz do jego pracy w telewizji. Z kolei muzyk skomentował sprawę tylko raz – i to wystarczyło, żeby zyskać poparcie Kuby Wojewódzkiego.

Post Barona, choć krótki, zrobił ogromne wrażenie. Muzyk napisał m.in., że „milczenie jest złotem” i że „zawsze należy szanować matkę swoich dzieci”. Zaraz po tym… wyłączył możliwość komentowania. Dla internautów był to sygnał klasy i opanowania. W tym samym czasie Sandra prowadziła emocjonalne rozmowy z fanami na Instagramie…

W swoim najnowszym felietonie na łamach „Polityki” Wojewódzki postanowił podsumować medialny dramat.

Baron, mąż Sandry Kubickiej, przerwał milczenie i ogłosił m.in.: „Szanuj matkę swoich dzieci. Prywatne sprawy rozwiązuj w prywatnej przestrzeni. Milczenie jest złotem”. Ewidentnie do siebie nie pasują – napisał z charakterystyczną dla siebie ironią.

Choć nie powiedział tego wprost, nietrudno odczytać, że bardziej docenił powściągliwość Barona niż medialną aktywność Sandry.

W komentarzach na profilach społecznościowych pary nie brakuje podziałów. Jedni wspierają Kubicką i chwalą ją za odwagę i szczerość, inni – jak Kuba Wojewódzki – stają po stronie Barona, twierdząc, że spokój to największa broń w świecie show-biznesu. Ich rozstanie wciąż żyje swoim życiem, a każda kolejna wypowiedź dolewa oliwy do ognia.

Choć emocje powoli opadają, trudno uwierzyć, że to ostatni akt tego celebryckiego dramatu. Czy Sandra Kubicka odpowie Kubie?