Sandra Kubicka jakiś czas temu rozstała się z Aleksandrem Baronem. Modelka zamieściła w sieci obszerne oświadczenie, w którym podzieliła się z fanami informacją o rozstaniu. Wczoraj fotoreporterzy „Super Expressu” przyłapali muzyka, jak był pod domem bizneswomen i przyniósł jej wielki bukiet żółtych tulipanów. Wiele osób było mocno zaskoczonych tym gestem. Głos w sprawie zabrały także ekspertki od wizerunku osób publicznych, które wypowiedziały się jednoznacznie. Będziecie zaskoczeni ich wypowiedziami.

Sandra Kubicka wygadała się na temat lojalności… Ciekawe, co na to Alek Baron!

9 marca 2025 roku modelka oficjalnie poinformowała o zakończeniu związku z Aleksandrem Baronem. Para nie doczekała się nawet pierwszej rocznicy ślubu, a ich miłosna relacja zakończyła się po zaledwie kilku miesiącach małżeństwa:

W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód. Dlaczego go złożyłam, wiemy tylko my z Aleksandrem oraz nasi najbliżsi, nie będę wchodzić publicznie w szczegóły tego, co dokładnie się wydarzyło, zachowam to dla sądu. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy jeszcze się dogadać i nauczyć, jak podzielić opiekę nad dzieckiem. Ja też miałam momenty zawahania i chciałam jeszcze spróbować zawalczyć o to, aby Leonard miał dwoje rodziców obok siebie w jednym domu. Niestety nie udało nam się porozumieć — napisała Sandra Kubicka na Instagramie.