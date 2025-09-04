Kuba Zdrojkowski pojawił się na evencie programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” i zdradził w rozmowie z naszym reporterem, że ma wielkie marzenie – udział w „Tańcu z Gwiazdami”. Choć póki co musi poczekać z decyzją ze względu na kontuzję, nie ukrywa, że taniec sprawia mu ogromną frajdę.

Kuba Zdrójkowski chce wystąpić w ,,Tańcu z gwiazdami”! Jedno stanęło mu na przeszkodzie…

Kuba Zdrójkowski to jeden z najpopularniejszych młodych aktorów, znany m.in. z serialu „Skazana”. Teraz spotkaliśmy go na evencie programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, gdzie opowiedział nam nie tylko o bieżących projektach, ale i o marzeniu, które od dawna w nim dojrzewa.

To było moje marzenie, które też na razie uśpiłem, z uwagi na moją kontuzję. Ale podejrzewam, że jak będę się czuł już w pełni zdrowy fizycznie, to bardzo bym chciał – przyznał w rozmowie z Kozaczkiem.

Zapytany o taneczne umiejętności, Kuba odpowiedział z uśmiechem:

Lubię. Dryg jest, nie wiem czy towarzyski, ale to by się okazało. Myślę, że jak się czuje rytm, to może i w towarzyskim też by poszło – stwierdził aktor.

Zdrójkowski nie ukrywa, że gdy tylko będzie w pełni sił, chciałby spróbować swoich możliwości na parkiecie najpopularniejszego tanecznego show w Polsce.

