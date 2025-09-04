Takiego spotkania „Rodzinki.pl” jeszcze nie było! Maciej Musiał, Tomasz Karolak i Olga Kalicka razem na pokazie (FOTO)

Przedpremierowy pokaz serialu "Rodzinka.pl" z udziałem aktorów

„Rodzinka.pl” to pełen humoru jeden z najpopularniejszych, polskich serialów komediowych. Widzowie pokochali zwariowane perypetie Boskich do tego stopnia, że produkcja stworzyła aż 16 sezonów, które z każdym odcinkiem bawiły, aż do łez. W 2020 roku Telewizja Polska poinformowała o zakończeniu produkcji serialu, a ostatni odcinek mogliśmy zobaczyć 3 maja 2020 roku.

Niespodziewanie na początku roku pojawił się oficjalny komunikat o tym, że rodzinka powraca na plan.