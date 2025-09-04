Takiego spotkania „Rodzinki.pl” jeszcze nie było! Maciej Musiał, Tomasz Karolak i Olga Kalicka razem na pokazie (FOTO)
Gwiazdy kultowego serialu spotkały się po latach na jednym wydarzeniu.
„Rodzinka.pl” to pełen humoru jeden z najpopularniejszych, polskich serialów komediowych. Widzowie pokochali zwariowane perypetie Boskich do tego stopnia, że produkcja stworzyła aż 16 sezonów, które z każdym odcinkiem bawiły, aż do łez. W 2020 roku Telewizja Polska poinformowała o zakończeniu produkcji serialu, a ostatni odcinek mogliśmy zobaczyć 3 maja 2020 roku.
Niespodziewanie na początku roku pojawił się oficjalny komunikat o tym, że rodzinka powraca na plan.
Serial po 6 latach przerwy wraca na ekrany, a już 6 września o godz. 20:00, będzie miał swoją premierę w TVP2.
Z tej okazji, minionego wieczoru pod Pałacem Kultury i Nauki odbył się przedpremierowy pokaz dwóch odcinków z udziałem głównych bohaterów.
