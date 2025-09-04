times-dark
Kozaczek
Ale plota! Polscy celebryci Programy TV Z życia gwiazd

Takiego spotkania „Rodzinki.pl” jeszcze nie było! Maciej Musiał, Tomasz Karolak i Olga Kalicka razem na pokazie (FOTO)

Gwiazdy kultowego serialu spotkały się po latach na jednym wydarzeniu.

Adam Zdrójkowski Emilia Dankwa Maciej Musiał Olga Kalicka Rodzinka Pl Tomasz Karolak
/ 04.09.2025 /
KJ
akpa20250903_rodzinka_pl_en_5304 źródło AKPA

1 / 16

Przedpremierowy pokaz serialu "Rodzinka.pl" z udziałem aktorów

„Rodzinka.pl” to pełen humoru jeden z najpopularniejszych, polskich serialów komediowych. Widzowie pokochali zwariowane perypetie Boskich do tego stopnia, że produkcja stworzyła aż 16 sezonów, które z każdym odcinkiem bawiły, aż do łez. W 2020 roku Telewizja Polska poinformowała o zakończeniu produkcji serialu, a ostatni odcinek mogliśmy zobaczyć 3 maja 2020 roku.

Niespodziewanie na początku  roku pojawił się oficjalny komunikat o tym, że rodzinka powraca na plan.

akpa20250903_rodzinka_pl_en_5194 źródło AKPA

2 / 16

Przedpremierowy pokaz serialu "Rodzinka.pl" z udziałem aktorów

Serial po 6 latach przerwy wraca na ekrany, a już 6 września o godz. 20:00, będzie miał swoją premierę w TVP2.

Z tej okazji, minionego wieczoru pod Pałacem Kultury i Nauki odbył się przedpremierowy pokaz dwóch odcinków z udziałem głównych bohaterów.

akpa20250903_rodzinka_pl_en_5551 źródło AKPA

3 / 16

Olga Kalicka
akpa20250903_rodzinka_pl_en_5518 źródło AKPA

4 / 16

Maciej Musiał
akpa20250903_rodzinka_pl_en_5552 źródło AKPA

5 / 16

Adam Zdrójkowski
akpa20250903_rodzinka_pl_en_5554 źródło AKPA

6 / 16

Emilia Dankwa
akpa20250903_rodzinka_pl_en_5783 źródło AKPA

7 / 16

Maciej Musiał i Adam Zdrójkowski
akpa20250903_rodzinka_pl_en_5753 źródło AKPA

8 / 16

Maciej Musiał
akpa20250903_rodzinka_pl_en_5360 źródło AKPA

9 / 16

Maciej Musiał i Tomasz Karolak
akpa20250903_rodzinka_pl_en_5813 źródło AKPA

10 / 16

Maciej Musiał
akpa20250903_rodzinka_pl_en_5217 źródło AKPA

11 / 16

Adam Zdrójkowski
akpa20250903_rodzinka_pl_en_5822 źródło AKPA

12 / 16

Tomasz Karolak
akpa20250903_rodzinka_pl_en_5401 źródło AKPA

13 / 16

Emma Pokromska i Maciej Musiał
akpa20250903_rodzinka_pl_en_5675 źródło AKPA

14 / 16

Maciej Musiał
akpa20250903_rodzinka_pl_en_5634 źródło AKPA

15 / 16

Przedpremierowy pokaz serialu "Rodzinka.pl" z udziałem aktorów
akpa20250903_rodzinka_pl_en_5165 źródło AKPA

16 / 16

Przedpremierowy pokaz serialu "Rodzinka.pl" z udziałem aktorów
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Celebrytki na pokazie drogerii. Naturalna ukochana Milika, Leszczak w odważnej koronce, drapieżna Wieniawa na wybiegu
Czerwony dywan Polscy celebryci
Celebrytki na pokazie drogerii. Naturalna ukochana Milika, Leszczak w odważnej koronce, drapieżna Wieniawa na wybiegu
Irena Kamińska-Radomska, Sylwia Lipka, Magdalena Boczarska...
Pierwsza dama pilnie zabrała córkę i wyjechała w ascyście wojska! Wiadomo, dokąd się udały (WIDEO)
Ale plota! Newsy Z życia gwiazd
Karol Nawrocki Kasia Nawrocka
Pierwsza dama pilnie zabrała córkę i wyjechała w ascyście wojska! Wiadomo, dokąd się udały (WIDEO)
Nagranie obiegło już sieć!
Doda zdradziła, ile zarabia na koncertach. 20 minut na scenie i… kawalerka w kieszeni?!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Doda Zarobki Gwiazd
Doda zdradziła, ile zarabia na koncertach. 20 minut na scenie i… kawalerka w kieszeni?!
Wokalistka przyznała, że dziś zarabia więcej na jednym krótkim show niż kiedyś na dziesięciu koncertach.
Zniesmaczona córka Angeliny Jolie i Brada Pitta przyłapana w drodze do szkoły (FOTO)
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Angelina Jolie Brad Pitt
Zniesmaczona córka Angeliny Jolie i Brada Pitta przyłapana w drodze do szkoły (FOTO)
Tylko spójrzcie, jak wyrosła 16-letnia Vivienne Jolie-Pitt!
Dantejskie sceny przed seansem „Rodzinki.pl”. Widzieliśmy dwa odcinki. Wiemy, czy warto!
Aktualności Polscy celebryci
Rodzinka Pl Tvp
Dantejskie sceny przed seansem „Rodzinki.pl”. Widzieliśmy dwa odcinki. Wiemy, czy warto!
Sporo zmieniło się po pięciu lat przerwy...
Donald Trump wybuchł po pytaniu polskiego dziennikarza: „Powinieneś znaleźć sobie inną robotę!” (WIDEO)
Ale plota! Newsy Skandale
Afera Donald Trump
Donald Trump wybuchł po pytaniu polskiego dziennikarza: „Powinieneś znaleźć sobie inną robotę!” (WIDEO)
Takiej reakcji chyba nikt nie przewidział.
Bogna Sworowska i Rafał Olbiński ROZSTALI SIĘ! „Jestem singielką od dwóch miesięcy, bardzo szczęśliwą”
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Bogna Sworowska Rafał Olbiński
Bogna Sworowska i Rafał Olbiński ROZSTALI SIĘ! „Jestem singielką od dwóch miesięcy, bardzo szczęśliwą”
A było tak pięknie! Jakie teraz mają relacje?
Katarzyna Skrzynecka wylicza, ile musiała wydać na zakupy szkolny dla córki!
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Dzieci Gwiazd Katarzyna Skrzynecka
Katarzyna Skrzynecka wylicza, ile musiała wydać na zakupy szkolny dla córki!
Aktorka ujawnia, z jakimi naprawdę kosztami wiąże się wyprawka szkolna.
„Taniec z Gwiazdami” był jego wielkim marzeniem. Kuba Zdrójkowski zdradził, co je zniszczyło!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Jakub Zdrójkowski
„Taniec z Gwiazdami” był jego wielkim marzeniem. Kuba Zdrójkowski zdradził, co je zniszczyło!
Jeden dramat przekreślił jego marzenie…
Łukasz Urbański otworzył się na temat guza mózgu: „Objawów nie miałem żadnych…”
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Choroba Diagnoza
Łukasz Urbański otworzył się na temat guza mózgu: „Objawów nie miałem żadnych…”
Fryzjer gwiazd ujawnia, że jego diagnoza była czystym przypadkiem!
Robert Motyka zamarł po pytaniu o Joannę Kołaczkowską. „To był ogromny WSTRZĄS!”
Aktualności Polscy celebryci
Joanna Kołaczkowska Robert Motyka
Robert Motyka zamarł po pytaniu o Joannę Kołaczkowską. „To był ogromny WSTRZĄS!”
Zdradził, kiedy po raz pierwszy zobaczył Joannę Kołaczkowską!
Edyta Herbuś o przyjaźni z Kasią Cichopek: „Wspaniale nam się razem pracuje i tak się zakolegowaliśmy…” (WIDEO)
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Edyta Herbuś Kasia Cichopek
Edyta Herbuś o przyjaźni z Kasią Cichopek: „Wspaniale nam się razem pracuje i tak się zakolegowaliśmy…” (WIDEO)
Zobacz, co jeszcze zdradziła nam Edyta Herbuś!
Tamara Gonzalez Perea szczerze o „leczeniu bez leków”. „Uwielbiam wracać do ziołolecznictwa”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Kozaczek Tv Tamara Gonzalez Perea
Tamara Gonzalez Perea szczerze o „leczeniu bez leków”. „Uwielbiam wracać do ziołolecznictwa”
Opowiedziała o swojej filozofii, pracy z emocjami i podejściu Polaków do leków.
Andrzej Duda dostał fuchę u Stanowskiego! Były prezydent poprowadzi własny program
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Andrzej Duda Kanał Zero
Andrzej Duda dostał fuchę u Stanowskiego! Były prezydent poprowadzi własny program
Spodziewaliście się takiego duetu?
Rozdarte spodnie Prokopa, „rozkrok” Jędrzejaka i inne wpadki w „Dzień Dobry TVN”. Tego widzowie nie zapomną!
Newsy Polscy celebryci Programy TV
Ddtvn Małgorzata Rozenek-majdan
Rozdarte spodnie Prokopa, „rozkrok” Jędrzejaka i inne wpadki w „Dzień Dobry TVN”. Tego widzowie nie zapomną!
„Dzień Dobry TVN” obchodzi 20-lecie na antenie.
Dokładnie 20 lat temu wystartował „Dzień Dobry TVN”! Tak wyglądali pierwsi prowadzący
Programy TV
Dzień Dobry Tvn
Dokładnie 20 lat temu wystartował „Dzień Dobry TVN”! Tak wyglądali pierwsi prowadzący
Studio przy Marszałkowskiej przez lata bardzo się zmieniło.
 