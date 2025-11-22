Ola Kwaśniewska i Kuba Badach to jedna z najpopularniejszych par w show-biznesie. Teraz artyści przerwali milczenie. W szczerym wywiadzie odnieśli się do trudnej kwestii.

Małżeństwo Oli Kwaśniewskiej i Kuby Badacha

Aleksandra Kwaśniewska wcześniej spotykała się z florecistą Wojciechem Szuchnickim, medalistą mistrzostw świata. W 2009 roku poznała Kubę Badacha — muzyka, który szybko stał się jej największą miłością. We wrześniu 2012 roku para stanęła na ślubnym kobiercu w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

Ceremonia odbiła się szerokim echem w mediach, które szczegółowo opisywały ich stylizacje. Kwaśniewska wystąpiła w sukni ozdobionej kryształkami Swarovskiego, projektu Sabriny Pilewicz, a Badach wybrał frak zaprojektowany przez Tomasza Ossolińskiego. Mimo upływu czasu oboje nadal tworzą szczęśliwy i kochający się związek.

Ola Kwaśniewska o pisaniu piosenek dla męża

Niedawno w podcaście „Jestem Kobietą” Kwaśniewska przeprowadziła rozmowę z mężem. Już na wstępie podkreśliła, że zależało jej na zadaniu pytań, na które sama nie zna odpowiedzi. W tak zgodnym małżeństwie okazało się to dużym wyzwaniem.

Podobnie trudnym zadaniem było dla niej tworzenie wspomnianych piosenek — bardzo chciała, by Kuba identyfikował się z tekstami i wykonywał je z pełnym zaangażowaniem.

Muszę zawsze napisać tekst, z którym ty możesz się utożsamić i mi to przyświeca. (…) To musi być coś, co według mnie jest jakąś historią, która będzie dla ciebie naturalna do zaśpiewania, że nie będziesz czuł się obco z tym tematem i tak dalej, ale my o tym nigdy nie rozmawiamy – mówiła.

Badach wtrącił natomiast:

Z jednej strony znamy się świetnie i rozmawiamy codziennie, ale faktycznie my bardzo często rozmawiamy o takich rzeczach, o emocjach, o wrażeniach. I to porównałbym do tego, że my trochę rozmawiamy o tym, co dzisiaj udało się z plasteliny ulepić, ale rzadko wchodzimy w to, co to jest ta plastelina.

Małżeństwo odniosło się również do tematu „kryzysu wieku średniego”.

Kwaśniewska i Badach pierwszy raz o „kryzysie”

Rozmowa w pewnym momencie naturalnie zeszła na kryzys wieku średniego. Ponieważ jest to motyw, który Aleksandra porusza w jednej ze swoich publikacji, postanowiła wyjaśnić swoje stanowisko w tej kwestii.

Myśmy nigdy nie rozmawiali o tym. Bo to jest potem tak, że ty to śpiewasz i wszyscy myślą, że to są twoje właśnie jakieś przemyślenia, a może ja ci tak trochę imputuję to? – zastanawiała się małżonka.

Kuba kategorycznie stwierdził, że gdyby poczuł, że jego partnerka sugeruje mu kryzys wieku średniego, musiałby zareagować i nie przeszedłby nad tym do porządku dziennego.

Gdyby coś mi nie pasowało w tych tekstach, to bym po prostu nie zaśpiewał. Dobrze wiesz, że ja mam dosyć dużą łatwość w posługiwaniu się tworzywem muzycznym i ten rodzaj materii jest dla mnie plastyczny, łatwy w obróbce – skwitował.

