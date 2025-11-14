Dziś wielki dzień w życiu Kuby Badacha i Aleksandry Kwaśniewskiej. Razem dzielą się wielką radością. Trzymali to w tajemnicy przez kilka miesięcy.

Zobacz: To ją zostawił dla Aleksandry Kwaśniewskiej. Poprzednia miłość Kuby Badacha była znaną skrzypaczką

Małżeństwo Oli Kwaśniewskiej i Kuby Badacha

Kuba Badach to jeden z najpopularniejszych, polskich wokalistów, kompozytorów czy producentów muzycznych. Artysta od 13 lat jest mężem Aleksandry Kwaśniewskiej, dziennikarki, prezenterki oraz córki byłej pary prezydenckiej Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich. Oboje nie doczekali się dzieci, jednak tworzą zgrane i szczęśliwe małżeństwo oraz spełniają się zawodowo.

Zobacz: To on jest teściem Oli Kwaśniewskiej. Ojciec Kuby Badacha prezesem firmy, którą znają wszyscy Polacy

Ola Kwaśniewska i Kuba Badach potwierdzają nowiny

Teraz para ma powody do wielkiej dumy, bo razem stworzyli projekt muzyczny, który właśnie dziś ma swój wielki debiut. Nad tym materiałem Badach i Kwaśniewska pracowali przez ostatnie miesiące, a mowa tu o najnowszym albumie artysty „Radio Edit”. Co ciekawe, wszystkie teksty napisała dla niego żona Aleksandra.

Cieszę się, że po paru tekstach, którymi poratowałam Kubę na jego poprzedniej płycie, zaproponował mi pełne autorstwo na „Radio Edit”. Wbrew pozorom, nie było to dla mnie oczywiste. Pisząc, przyświecają mi zawsze dwa cele. Po pierwsze, żeby tekst podbijał emocję, która jest w muzyce i po drugie, żeby Kuba bez trudu mógł się z nim utożsamić. Nie wiem, czy to kwestia wieku, czy momentu w historii, ale tak wyszło, że motywem przewodnim tych piosenek jest ulotność czasu i związane z nią rozterki egzystencjalne, nawet jeśli sprowadzają się do odważnych decyzji natury sercowej – mówi Aleksandra Kwaśniewska.

Zobacz: Kuba Badach szczerze o współpracy z żoną. Kwaśniewska szybko zareagowała: „To jest taka laurka, że się wstydzę”

„Radio Edit” to już czwarty solowy album Kuby Badacha. Krążek zawiera dziesięć kompozycji, które twórczo kontynuują kierunek wyznaczony na jego poprzedniej, platynowej płycie „Oldschool”. Tutaj mamy jednak lżejsze, prostsze i świeższe brzmienia, a jeszcze większy ładunek energii sprawiają, że nowe utwory stanowią współczesną interpretację klasycznego popu, soulu i funku z lat 80. i 90. Dla Kuby ten album jest wyjątkowy ze względu na duży wkład jego żony.

„Radio Edit” to mój drugi, w pełni autorski album – wyjątkowy również dlatego, że wszystkie teksty, które można na nim usłyszeć, napisała moja uzdolniona żona, Ola. To także pierwszy krążek, który od początku do końca stworzyliśmy sami. „Radio Edit”, podobnie jak poprzedni album, uświadomił mi, że te płyty są pomostami łączącymi kolejne etapy mojego życia. Z jednej strony stanowią zapis muzycznych emocji, z drugiej – są pamiętnikiem mojej drogi, hołdem dla czasów w muzyce, za którymi tęsknię – wyjaśnia Kuba Badach.

Kuba Badach o nowym albumie

Warto dodać, że do prac przy najnowszym albumie Kuba Badach zaprosił skład wybitnych muzyków, wywodzących się pierwotnie ze świata jazzu, lecz znakomicie odnajdujących się w każdym gatunku muzycznym. Cały album został nagrany metodą „na setkę”, czyli w pełni na żywo, gdy wszyscy muzycy grali razem w jednym studiu. Dziś to rzadko spotykany sposób, którym ma jednak wyjątkowy klimat.