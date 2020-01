Kylie Jenner (22 l.) i Travis Scott (27 l.) we wrześniu rozstali się. Stało się to krótko po ich pamiętnej sesji zdjęciowej dla magazynu Playboy. Mają razem córeczkę Stormi i to dla niej zdecydowali się na pozostanie w dobrych relacjach. Kylie jako młoda mama spędza zdecydowanie więcej czasu z dziewczynką i to na nią spadła większość obowiązków związanych z opieką nad córką, jednak Travis chce być włączony w wychowywanie dziecka.

Travis Scott oficjalnie powiedział, że nadal KOCHA Kylie Jenner

Kylie Jenner nie chce ponownie być w związku z Travisem Scottem

Jennerka skupia całą uwagę na wychowaniu córki – Stormi Webster, która w lutym kończy 2 lata. Jak zdradziła osoba z bliskiego otoczenia miliarderki, Kylie nie planuje wrócić do Travisa. Wspólnie robią co mogą, by Stormi nie odczuła, że doszło między nimi do podziału. Oczywiście Kylie spędza z córką więcej czasu, jednak Travis również dba, by regularnie widywać się z Stormi. Jenner nie może się doczekać nowego startu w 2020 roku

W tej chwili Kylie koncentruje się na sobie i swojej córce, a także na wspólnym rodzicielstwie z Travisem. To są naprawdę jej jedyne obawy. Zdradziła niektórym przyjaciołom, że nie sądzi, by wróciła do Scotta – powiedziała osoba z bliskiego otoczenia Jennerki w rozmowie z HollywoodLife

Kylie odłożyła na bok wszelką wrogość, jaką mogła czuć do rapera – ze względu na ich córkę. Miliarderka wie, że Scott jest rewelacyjnym ojcem. Bardzo się stara. Jego obecność na rodzinnej wigilii u Kardashianów nie była spowodowana tym, że para ponownie się zeszła a tym, że che być zaangażowany w życie córki.

Córeczka Kylie Jenner i Travisa Scotta:

Uważacie, że Travis Scott jest dobrym ojcem?

ZOBACZ WIĘCEJ:

Kylie Jenner nosi kołnierz z futra lisa. Fani są na nią wściekli!

Oto, co Kylie Jenner dostała na święta. My możemy tylko POMARZYĆ o takim prezencie

Kylie Jenner i Travis Scott podjęli ważną decyzję dla dobra CÓRKI