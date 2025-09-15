Bradley Cooper z młodszą o 20 lat Gigi Hadid na randce w Nowym Yorku! (PAPARAZZI)

Bradley Cooper i Gigi Hadid przyłapani na randce w Nowym Yorku! Dołączyła do nich Kylie Jenner

Gigi Hadid i Bradley Cooper znów przyciągnęli uwagę mediów.

Para, o której romansie mówi się od 2023 roku, została sfotografowana podczas romantycznego wieczoru w Nowym Jorku.

Tym razem okazją do świętowania była spektakularna październikowa okładka „Vogue’a”, na której Gigi wystąpiła u boku Kendall Jenner.