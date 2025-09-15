Bradley Cooper z młodszą o 20 lat Gigi Hadid na randce w Nowym Yorku! (PAPARAZZI)
Para pojawiła się razem na ekskluzywnym przyjęciu, gdzie świętowali wielki sukces supermodelki.
Gigi Hadid i Bradley Cooper znów przyciągnęli uwagę mediów.
Para, o której romansie mówi się od 2023 roku, została sfotografowana podczas romantycznego wieczoru w Nowym Jorku.
Tym razem okazją do świętowania była spektakularna październikowa okładka „Vogue’a”, na której Gigi wystąpiła u boku Kendall Jenner.
Gigi Hadid zachwyciła w srebrzystej sukni od Miu Miu, uzupełnionej szpilkami i bordową torebką, natomiast jej partner postawił na klasyczną elegancję w czerni.
Oboje przyciągali wzrok i stanowili jedną z najbardziej komentowanych par wieczoru.
Punktem kulminacyjnym spotkania było świętowanie nowej okładki „Vogue’a”, na której Gigi Hadid i Kendall Jenner zaprezentowały się w kreacjach od Alexandra McQueena, pozując na koniach w malowniczym Jackson Hole.
Zdjęcia te już teraz uznawane są za jedne z najbardziej ikonicznych w historii pisma.
Plotki o romansie Gigi i Bradleya pojawiły się dwa lata temu, gdy po raz pierwszy zostali zauważeni na wspólnej kolacji.
Od tamtej pory ich relacja nie schodzi z medialnych nagłówków, a każde ich publiczne pojawienie się wywołuje falę komentarzy. W Nowym Jorku udowodnili, że między nimi naprawdę iskrzy.
