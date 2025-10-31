Lady Gaga mierzy się z wielką stratą. Kilka dni temu odeszła Angelina Calderone Germanotta, ukochana członkini jej rodziny i matriarchini rodu Germanottów. To właśnie po niej artystka odziedziczyła jedno ze swoich imion. Choć Gaga nie zabrała jeszcze głosu publicznie, fani na całym świecie składają jej wyrazy współczucia.

Lady Gaga w totalnej klasyce na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Tym samym potwierdza zaręczyny!

Lady Gaga w żałobie. Odeszła osoba, która ukształtowała jej życie

Lady Gaga pogrążona jest w żałobie po śmierci swojej ukochanej babci, Angeliny Calderone Germanotty, która zmarła 12 października, zaledwie kilka dni przed swoimi 95. urodzinami. Ceremonia pogrzebowa odbyła się 17 października w Pompton Plains w stanie New Jersey.

Angelina była matką Joe Germanotty – ojca Lady Gagi i ważną postacią w życiu całej rodziny. Gwiazda wielokrotnie podkreślała, że to właśnie babcia nauczyła ją rodzinnych wartości, siły i wiary w siebie, które pomogły jej przetrwać najtrudniejsze momenty kariery. Nie bez powodu jedno z imion artystki – Angelina – jest hołdem dla tej więzi.

Lady Gaga odnosi się do plotek na temat ciąży. Tego się nie spodziewaliście!

„Stefani Joanne Angelina Germanotta” – pełne imię Lady Gagi – to nie tylko artystyczny pseudonim, ale też symbol pamięci o kobietach, które ją ukształtowały.

Angelina znana była ze swojej ciepłej osobowości, życiowej mądrości i przywiązania do włoskich tradycji. W 2021 roku, gdy media na całym świecie donosiły o dramatycznym porwaniu psów Lady Gagi, to właśnie ona jako jedna z pierwszych zabrała głos publicznie, okazując empatię i siłę.

„To okrutny świat, w którym żyjemy. Modlę się, żeby ten młody człowiek wyzdrowiał i żeby psy wróciły całe i zdrowe. To bardzo smutne, że coś takiego mogło się wydarzyć” – mówiła w rozmowie z New York Daily News.

Lady Gaga jak dotąd nie odniosła się publicznie do śmierci babci. Fani jednak masowo zalewają jej profile w mediach społecznościowych komentarzami pełnymi wsparcia i współczucia.

Lady Gaga pozbyła się brwi. Gwiazda opublikowała zdjęcie bez makijażu

Dla artystki, która zawsze podkreślała znaczenie rodziny i włoskich korzeni, to wyjątkowo bolesny moment. Gwiazda często mówiła, że to właśnie dzięki Angelinie i jej historii czuje się silnie związana z przeszłością swoich przodków, i że ta więź była dla niej źródłem inspiracji do tworzenia muzyki o emocjach, miłości i stracie.