Ludzie ruszyli Karolakowi na pomoc w „TzG”. Studio zamarło, gdy zgasły światła
Tomasz Karolak znów znalazł się w centrum uwagi widzów „Tańca z gwiazdami”. Tym razem doszło do sytuacji, której nikt nie przewidział w scenariuszu. Widownia ruszyła na pomoc aktorowi.
Gwiazdy „Halo Tu Polsat”. Chudziutka Katarzyna Figura i najsłodszy gość programu (FOTO)
Półfinaliści 17. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Kto walczy o Kryształową Kulę?
Siedemnasta edycja „Tańca z Gwiazdami” zbliża się do wielkiego finału, a emocje rosną z każdym odcinkiem. Po pełnym napięcia ćwierćfinale na parkiecie pozostało już tylko pięć duetów, które staną do walki o dwa miejsca w ścisłym finale. Wśród nich – ulubieńcy widzów, aktorzy, sportowcy i influencerzy, którzy w ostatnich tygodniach pokazali, że taniec to nie tylko kroki, lecz przede wszystkim pasja i odwaga pokazania siebie.
Na parkiecie pozostało pięć duetów:
- Maurycy Popiel i Sara Janicka,
- Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,
- Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska,
- Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,
- Tomasz Karolak i Izabela Skierska.
Każda z tych par ma już za sobą taneczną drogę pełną wzlotów i upadków. To właśnie teraz – w półfinale – zaczyna się prawdziwy sprawdzian charakterów. Tancerze wiedzą, że na tym etapie liczy się nie tylko technika, ale i emocje, które potrafią poruszyć widzów i jury.
Dwa tańce w półfinale „Tańca z gwiazdami 17”
Zasady półfinału są proste, choć stawka ogromna. Każda para przygotowuje dwa występy:
- pierwszy – wybrany przez produkcję programu,
- drugi – w pełni autorski, zaprojektowany przez samych uczestników.
Tomasz Karolak już dokładnie zaplanował swój grób! Instrukcja dla bliskich jest bardzo precyzyja (WIDEO)
To właśnie ten drugi taniec jest momentem prawdy. Uczestnicy mogą w nim pokazać swoje emocje, wizję i artystyczną tożsamość. Dozwolone są wszystkie style z wyjątkiem tańca współczesnego, co sprawia, że kreatywność uczestników zostaje wystawiona na próbę.
To właśnie ten moment, kiedy uczestnicy mogą pokazać, kim są naprawdę jako artyści – podkreślają producenci programu.
O tym, kto awansuje do finału, zdecyduje połączenie punktów od jury i głosów publiczności. Tylko trzy duety z najwyższym wynikiem zatańczą w wielkim finale – i to oni będą mieli szansę sięgnąć po wymarzoną Kryształową Kulę.
Ludzie pomogli Tomaszowi Karolakowi podczas występu w „Tańcu z gwiazdami”
Jednym z najbardziej zapadających w pamięć występów wieczoru był pokaz Tomasza Karolaka i Izabeli Skierskiej. Aktor znany z charyzmy i dystansu do siebie tym razem postawił na romantyzm, emocje i bezpośredni kontakt z publicznością.
Skandaliczny gest w „Tańcu z Gwiazdami”?! Tomasz Karolak wystosował publiczne przeprosiny
Produkcja poprosiła widzów w studiu, by włączyli latarki w swoich telefonach, gdy sala pogrążyła się w ciemności. Świetlne punkty rozbłysły niczym tysiące gwiazd, tworząc magiczną, intymną atmosferę.
W tym wyjątkowym klimacie Karolak zaśpiewał fragment piosenki „Shallow” – na żywo, niczym Bradley Cooper towarzyszący Lady Gadze w kultowej scenie filmu „Narodziny gwiazdy”.
To było coś więcej niż taniec. To był moment szczerości, prawdy i emocji – komentowali widzowie w mediach społecznościowych.
Jak jury oceniło Tomasza Karolaka w półfinale „Tańca z gwiazdami”?
Reakcja publiczności była natychmiastowa – owacje na stojąco i błysk tysięcy światełek w rytmie muzyki. Widzowie docenili odwagę Karolaka, który połączył śpiew, aktorstwo i taniec w jedną, spójną opowieść.
Pomoc się opłaciła. A głosy jury?
Wygląda na to, że jurorzy byli pozytywnie zaskoczeni emocjonalnym występem aktora. Choć nie obyło się bez drobnych uwag technicznych, wielu podkreślało, że autentyczność i szczerość Karolaka wywołały poruszenie, jakiego dawno nie widziano w programie.
Zdjęcia pod tekstem.
Emocje przed finałem „Tańca z Gwiazdami 17” sięgają zenitu
Półfinał 17. edycji zapowiada się jako jedno z najbardziej emocjonalnych wydarzeń sezonu. Uczestnicy wchodzą na parkiet z poczuciem, że to może być ich ostatni taniec w programie. Każdy gest, spojrzenie i krok mogą przesądzić o awansie.
Widzowie już szykują się na finał pełen wzruszeń, rywalizacji i nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Kto zatańczy po Kryształową Kulę? Odpowiedź poznamy już niebawem – w najbardziej wyczekiwanym odcinku tej jesieni.