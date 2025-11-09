Tomasz Karolak znów znalazł się w centrum uwagi widzów „Tańca z gwiazdami”. Tym razem doszło do sytuacji, której nikt nie przewidział w scenariuszu. Widownia ruszyła na pomoc aktorowi.

Siedemnasta edycja „Tańca z Gwiazdami” zbliża się do wielkiego finału, a emocje rosną z każdym odcinkiem. Po pełnym napięcia ćwierćfinale na parkiecie pozostało już tylko pięć duetów, które staną do walki o dwa miejsca w ścisłym finale. Wśród nich – ulubieńcy widzów, aktorzy, sportowcy i influencerzy, którzy w ostatnich tygodniach pokazali, że taniec to nie tylko kroki, lecz przede wszystkim pasja i odwaga pokazania siebie.

Na parkiecie pozostało pięć duetów:

Maurycy Popiel i Sara Janicka ,

, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko ,

, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska ,

, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar ,

, Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

Każda z tych par ma już za sobą taneczną drogę pełną wzlotów i upadków. To właśnie teraz – w półfinale – zaczyna się prawdziwy sprawdzian charakterów. Tancerze wiedzą, że na tym etapie liczy się nie tylko technika, ale i emocje, które potrafią poruszyć widzów i jury.

Dwa tańce w półfinale „Tańca z gwiazdami 17”

Zasady półfinału są proste, choć stawka ogromna. Każda para przygotowuje dwa występy:

pierwszy – wybrany przez produkcję programu,

drugi – w pełni autorski, zaprojektowany przez samych uczestników.

To właśnie ten drugi taniec jest momentem prawdy. Uczestnicy mogą w nim pokazać swoje emocje, wizję i artystyczną tożsamość. Dozwolone są wszystkie style z wyjątkiem tańca współczesnego, co sprawia, że kreatywność uczestników zostaje wystawiona na próbę.

To właśnie ten moment, kiedy uczestnicy mogą pokazać, kim są naprawdę jako artyści – podkreślają producenci programu.

O tym, kto awansuje do finału, zdecyduje połączenie punktów od jury i głosów publiczności. Tylko trzy duety z najwyższym wynikiem zatańczą w wielkim finale – i to oni będą mieli szansę sięgnąć po wymarzoną Kryształową Kulę.

Ludzie pomogli Tomaszowi Karolakowi podczas występu w „Tańcu z gwiazdami”

Jednym z najbardziej zapadających w pamięć występów wieczoru był pokaz Tomasza Karolaka i Izabeli Skierskiej. Aktor znany z charyzmy i dystansu do siebie tym razem postawił na romantyzm, emocje i bezpośredni kontakt z publicznością.

Produkcja poprosiła widzów w studiu, by włączyli latarki w swoich telefonach, gdy sala pogrążyła się w ciemności. Świetlne punkty rozbłysły niczym tysiące gwiazd, tworząc magiczną, intymną atmosferę.

W tym wyjątkowym klimacie Karolak zaśpiewał fragment piosenki „Shallow” – na żywo, niczym Bradley Cooper towarzyszący Lady Gadze w kultowej scenie filmu „Narodziny gwiazdy”.