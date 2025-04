Lara Gessler jest jedyną córką Magdy i Piotra Gesslerów. Kobieta odziedziczyła talent kulinarny po znanej mamie i dziś prowadzi jej cukiernię „Słodki Słony”. Prywatnie jest w związku małżeńskim z Piotrem Szelągiem, z którym doczekała się narodzin dwójki pociech: 5-letniej Neny i 3-letniego Bernarda. Ostatnio Lara Gessler gościła w podkaście, gdzie opowiedziała o swoich kłopotach zdrowotnych. Przy okazji zdradziła, że początkowo nie miała szczęścia do mężczyzn i była związana z alkoholikiem.

Lara Gessler gościła w podkaście „Cześć Ciało w Onecie – podcast dla dorosłych” Olgi Kwiecińskiej, gdzie opowiedziała o trudnej przeszłości i problemach z zaburzeniami odżywiania. Nie każdy wie, ale w latach młodzieńczych Lara Gessler chorowała na ortoreksję, czyli zaburzenie polegające na chorobliwym kontrolowaniem jakości spożywanego jedzenia. Dodatkowo spotykała się wtedy z mężczyzną, który był… alkoholikiem!

Przy okazji miałam tego chłopaka, który bez dwóch butelek wina nie wracał do domu. Ja z nim siedziałam do drugiej w nocy, żeby on skończył pić te dwie butelki wina. Wstawałam o czwartej uczyć się do matury. Rodzice wiedzieli, że mam takiego chłopaka, bo oni go poznali. Ja go poznałam zresztą na otwarciu restauracji mojej mamy. Na pewno gdzieś później się zorientowali, że on ma problem alkoholowy — podsumowała Lara Gessler.