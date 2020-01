Leszek Stanek (38 l.) zaledwie dwa dni temu wrzucił na swój Instagram zdjęcie z Nicei. Aktor Nowy Rok witał we Francji. Nic nie zapowiadało tego, co się wydarzyło parę dni potem.

Leszek Stanek na Instagramie pokazał zdjęcie ze szpitala – miał operację

Dziś na profilu aktora pojawiło się zupełnie inne w klimacie zdjęcie. Stanek pisze do fanów ze szpitalnego łóżka. Co się stało? Aktor nie tłumaczy powodu, dla którego trafił do kliniki, pisze jedynie ogólnie o operacji, która jest już za nim:

Zastanawiałem się czy wstawiać taki post ale przecież to również ważny moment w moim życiu a takimi staram się z Wami dzielić.

Nie chodzi tutaj o współczucie ani o dni bólu i cierpienia które skończyły się na stole operacyjnym ani tez o przyczyny (wiec nie pytajcie o nie proszę bo to nie istotne)

Chodzi o sytuacje które uświadomiły mi ze warto cieszyć się kazdym dniem‼️ Często dopiero w chwili kiedy dotknie nas jakaś tragedia to wtedy weryfikujemy swoje życie na nowo i tym oto sposobem jedne sprawy stają się bardziej a inne mniej istotne – pisze aktor.

Później Leszek dodaje, że najgorsze już za nim:

Jestem wkurzony i owszem ze teraz będę musiał odpuścić kilka rzeczy, ze opóźnią się moje projekty zawodowe a inne będę musiał pogrzebać w pamięci. Jestem wkurzony że straciłem na wadze i ze nie pochodzę w najbliższym czasie na treningi. Ale jestem szczesliwy że mogę w końcu napić się wody😝 tak kochani NAPIĆ SIĘ WODY‼️ Nie dostrzegamy i nie doceniamy wielu sytuacji, rzeczy, ludzi aż do momentu…. Kiedy już nie ma czego dostrzegać i doceniać.

Taka sytuacja😘 – kończy swój wpis aktor.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

