Lewy pierwszy zaczął Święto Niepodległości. Szok, jak przyjęli Roberta w Nowym Jorku
Robert Lewandowski znów przyciągnął uwagę – tym razem w samym sercu Nowego Jorku! W niedzielny wieczór zachwycił wszystkich wygraną w meczu z Celta Vigo (4:2), by już następnego dnia pojawić się na kultowym wieżowcu Empire State Building i uroczyście zapalić jego światła w barwach biało-czerwonych. Nie był sam, ponieważ w tym ważnym dniu towarzyszyła mu żona — Anna Lewandowska. Zdobył się przy niej na czuły gest.
Polskie gwiazdy w Dubaju! Oni nie wyobrażają sobie innego miejsca na wypoczynek
Robert Lewandowski uhonorowany w Nowym Jorku. Nie szczędził czułości żonie
Rober Lewandowski razem z żoną, Anna Lewandowska uczestniczył w oficjalnej ceremonii z udziałem polskiego konsula w Nowym Jorku — Mateusza Sakowicza. To był moment, który śmiało można nazwać, wielkim wyróżnieniem dla wszystkich Polaków. Piłkarz zapalił światła w jednym z najwyższych budynków na całym świecie. Nagle rozświetliły się w biało-czerwonych barwach. Tak „Lewy” jako pierwszy świętował dzień odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zillmann 14 lat temu. To nieprawdopodobne, jak wyglądała w długich włosach (FOTO)
Padł milion w „Milionerach”! Ostatnie pytanie było ekstremalnie trudne
Robert Lewandowski na Empire State Buildung
Piłkarz wygłosił przemówienie, w którym jasno dał do zrozumienia, że jest wzruszony. Robert Lewandowski był szczerze poruszony tym, że dostąpił zaszczytu i mógł dołączyć do zacnego grona osób, które zapalały światła w wielkim budynku. Piłkarz stanął teraz w szeregu obok takich sław, jak: Oprah Winfrey, Mariah Carey czy Heidi Klum:
Jestem szczególnie zaszczycony, że mogę tutaj być. Wiem, że to jest wielkie wyróżnienie dla wszystkich Polaków, że możemy razem świętować naszą niezależność. Dla mnie osobiście to wielkie przeżycie. Jestem dumny, że jestem Polakiem i mogę reprezentować nasz kraj niezależnie od tego, gdzie jestem. Zawsze wiem, że robię to dla naszej ojczyzny — powiedział Robert Lewandowski, który po raz pierwszy był w Empire State Building.
Fani nie kryli dumy z Roberta Lewandowskiego. Pochwalili też Anię Lewandowską!
Internauci byli zaskoczeni zaszczytem, którego dostąpił Robert Lewandowski. Pod jego wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wiele osób gratulowało mu sukcesu i było poruszonych podniosłą chwilą:
- To ważny dzień dla Polski. Dziękujemy „Lewy”, że nas wspierasz!
- Rozpiera mnie duma. Taki Polak to skarb. Pięknie razem wyglądacie. Tak trzymać,
- Co za wspaniała wiadomość. Gratulacje kochani — pisali internauci.