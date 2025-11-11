Robert Lewandowski znów przyciągnął uwagę – tym razem w samym sercu Nowego Jorku! W niedzielny wieczór zachwycił wszystkich wygraną w meczu z Celta Vigo (4:2), by już następnego dnia pojawić się na kultowym wieżowcu Empire State Building i uroczyście zapalić jego światła w barwach biało-czerwonych. Nie był sam, ponieważ w tym ważnym dniu towarzyszyła mu żona — Anna Lewandowska. Zdobył się przy niej na czuły gest.

Rober Lewandowski razem z żoną, Anna Lewandowska uczestniczył w oficjalnej ceremonii z udziałem polskiego konsula w Nowym Jorku — Mateusza Sakowicza. To był moment, który śmiało można nazwać, wielkim wyróżnieniem dla wszystkich Polaków. Piłkarz zapalił światła w jednym z najwyższych budynków na całym świecie. Nagle rozświetliły się w biało-czerwonych barwach. Tak „Lewy” jako pierwszy świętował dzień odzyskania przez Polskę niepodległości.

