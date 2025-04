Dziś nie startuję sama. Startujemy razem – my wszyscy, którzy wierzymy, że Polska może być silna siłą ludzi, nie podziałów.

Rozenek nie raz udowodniła, że ma ogromny dystans do siebie i duże poczucie żartu. Nie mogla zadrwić w dniu także wyjątkowego święta, jak prima aprilis. Ogłosiła, że startuje w wyborach prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej:

Małgorzata Rozenek-Majdan szeroką rozpoznawalność zyskała w 2012 roku jako prowadząca program „Perfekcyjna pani domu” na antenie TVN, w którym doradzała widzom w kwestiach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Sukces tego formatu otworzył jej drzwi do kolejnych projektów telewizyjnych, takich jak „Bitwa o dom” oraz „Projekt Lady”, gdzie pełniła rolę mentorki dla uczestniczek.

Trzeba przyznać, że wielu się nabrało. Rozenek-Majdan od kilku lat działa także politycznie walcząc o dofinansowanie do in vitro, co też jej się udało. Dlatego chyba nikogo nie dziwiłby fakt, gdyby naprawdę chciała startować w wyborach prezydenckich.

Joanna Przetakiewicz bardzo żałuje, że to tylko żart, bo widzi w Małgosi potencjał:

Szkoda, że dzisiaj 1.04 🙂 – skomentowała Joanna.

Widzicie Małgorzatę Rozenek w roli prezydentowej?